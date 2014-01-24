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亚洲 | 2014年 1月 24日 星期五 17:12 BJT

《中国短期融资券及中期票据发行日程表》--1月24日

1.以下为将发行或申请发行的超短期融资券(SCP): 

发行人       注册金额 拟发规模 期限    发行日       主承销商  主体评级  起息日  上市日 
              (亿元)   (亿元)  (月)                                    (缴款日) 
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*中国广核集团  300       20     6   1/26簿记建档    国开行       AAA     1/27    1/28
                                                    中国银行
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五矿集团       200       30     6   1/24-1/26簿记   工商银行     AAA     1/27    1/28
                                                    交通银行
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2.以下为将发行或申请发行的短期融资券(CP):    
 
发行人      注册金额 拟发规模  期限    发行日       主承销商  主体评级 起息日   上市日 
             (亿元)   (亿元)   (月)                                   (缴款日)
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包头钢铁集团   10      10       12   1/24-1/26簿记  国开行       AA+     1/27    1/28
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江苏汇鸿       16       8       12   1/26簿记建档   中信银行     AA      1/28    1/29 
国际集团                                            中国银行
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四川能源        8       4       12   1/27簿记建档   华夏银行     AA+     1/28    1/29
投资集团
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营口港集团     12      12       12   1/27簿记建档   招商银行     AA+     1/28    1/29   
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招商证券       93       30       3   1/27招标       农业银行     AAA     1/28    1/29
                                         建设银行等
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3.以下为将发行或申请发行中期票据(MTN): 
   
发行人     注册金额  拟发规模 期限     发行日       主承销商  主体评级  起息日   上市日 
            (亿元)    (亿元)  (年)                                     (缴款日)
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宁夏宝塔      28         8     5    1/27簿记建档    广发证券    AA       1/28     1/29
石化集团                                            交通银行
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中科英华       4.5       4.5   3    2/10簿记建档   国泰君安证券 AA-      2/11     2/12
                                         广发银行
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淮北矿业集团   30       10     3      推迟发行      招商银行    AA+       --       --    
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4.以下为将发行或申请发行集合票据: 
     
 发行人   注册金额  拟发规模  期限    发行日     主承销商    债项评级   起息日  上市日  
           (亿元)    (亿元)   (年)                                     (缴款日) 
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暂无
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5.以下为将发行或申请发行集优票据(符合条件的中小非金融企业,通过政府专项风险缓释措施的支持,在 
银行间债券市场发行的债务融资工具):  
  
发行人   注册金额  拟发规模  期限     发行日      主承销商   债项评级  起息日    上市日
          (亿元)   (亿元)    (年)                                     (缴款日)
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暂无
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注: *代表新增。(完)

 (整理 李宏薇; 审校 边竞)
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