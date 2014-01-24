《中国短期融资券及中期票据发行日程表》--1月24日

1.以下为将发行或申请发行的超短期融资券(SCP): 发行人 注册金额 拟发规模 期限 发行日 主承销商 主体评级 起息日 上市日 (亿元) (亿元) (月) (缴款日) ======================================================================================== *中国广核集团 300 20 6 1/26簿记建档 国开行 AAA 1/27 1/28 中国银行 ======================================================================================== 五矿集团 200 30 6 1/24-1/26簿记 工商银行 AAA 1/27 1/28 交通银行 ======================================================================================== 2.以下为将发行或申请发行的短期融资券(CP): 发行人 注册金额 拟发规模 期限 发行日 主承销商 主体评级 起息日 上市日 (亿元) (亿元) (月) (缴款日) ======================================================================================= 包头钢铁集团 10 10 12 1/24-1/26簿记 国开行 AA+ 1/27 1/28 ======================================================================================= 江苏汇鸿 16 8 12 1/26簿记建档 中信银行 AA 1/28 1/29 国际集团 中国银行 ======================================================================================= 四川能源 8 4 12 1/27簿记建档 华夏银行 AA+ 1/28 1/29 投资集团 ======================================================================================= 营口港集团 12 12 12 1/27簿记建档 招商银行 AA+ 1/28 1/29 ======================================================================================= 招商证券 93 30 3 1/27招标 农业银行 AAA 1/28 1/29 建设银行等 ======================================================================================= 3.以下为将发行或申请发行中期票据(MTN): 发行人 注册金额 拟发规模 期限 发行日 主承销商 主体评级 起息日 上市日 (亿元) (亿元) (年) (缴款日) ======================================================================================= 宁夏宝塔 28 8 5 1/27簿记建档 广发证券 AA 1/28 1/29 石化集团 交通银行 ======================================================================================= 中科英华 4.5 4.5 3 2/10簿记建档 国泰君安证券 AA- 2/11 2/12 广发银行 ======================================================================================= 淮北矿业集团 30 10 3 推迟发行 招商银行 AA+ -- -- ======================================================================================= 4.以下为将发行或申请发行集合票据: 发行人 注册金额 拟发规模 期限 发行日 主承销商 债项评级 起息日 上市日 (亿元) (亿元) (年) (缴款日) ========================================================================================= 暂无 ========================================================================================= 5.以下为将发行或申请发行集优票据(符合条件的中小非金融企业,通过政府专项风险缓释措施的支持,在 银行间债券市场发行的债务融资工具): 发行人 注册金额 拟发规模 期限 发行日 主承销商 债项评级 起息日 上市日 (亿元) (亿元) (年) (缴款日) ========================================================================================= 暂无 ========================================================================================= 注: *代表新增。(完) (整理 李宏薇; 审校 边竞)