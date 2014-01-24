《中国企业债发行日程表》--1月24日

欲浏览中国各类债券发行日程表,请点选 ) 以下为申请发行企业债并已获发债额度的公司: 发债主体 拟发规模 期限 簿记建档日 年利率 主体评级 发行时间 主承销商 (亿元人民币) (年) (或招标日) ========================================================================================= 锦州经济技术 2 7 1/20簿记建档 9.10% AA- 1/21-1/27 新时代证券 开发区发展(集团) (第3-7年末每年偿还20%本金/锦州城市建投发展有限公司提供担保) ========================================================================================= 黄石磁湖高新 7 7 1/20簿记建档 9.30% AA- 1/21-1/27 长江证券 科技发展公司 (第3-7年末每年偿还20%本金/黄石市城市建设投资开发公司提供担保） ========================================================================================= 伊宁国资 15 7 1/22簿记建档 8.90% AA 1/23-1/27 海通证券 (第3-7年末每年偿还20%本金) ========================================================================================= 盘县宏财投资 10 7 1/23簿记建档 *8.90% AA 1/24-1/27 东方花旗证券 (第3-7年末每年偿还20%本金) ========================================================================================= 扬州化工 8 7 1/23簿记建档 *8.58% AA 1/24-1/27 银河证券 产业投资发展 ========================================================================================= 大丰城建国资 8 7 1/23簿记建档 8.70% AA 1/24-1/27 华泰联合证券 (第3-7年末每年偿还20%本金/中国投融资担保有限公司提供担保) ========================================================================================= 深圳地铁集团 30 10 1/23簿记建档 *6.75% AAA 1/24-1/28 广发证券等 (第3-6年每年偿还10%本金，第7-10年每年偿还15%本金) ========================================================================================= 北京金融街 10 7 1/23簿记建档 *6.66% AA+ 1/24-1/29 国信证券 资本运营中心 (第四年末附投资者选择权/北京金融街投资集团提供担保) ========================================================================================= 以下为申请发行集合债并已获发债额度的公司: 发债主体 拟发规模 期限 年利率 债项评级 发行时间 主承销商 (亿元人民币) (年) ====================================================================================== 无 ====================================================================================== 以下为申请发行小微企业扶持债券并已获发债额度的公司: 发债主体 拟发规模 期限 年利率 主体评级 发行时间 主承销商 (亿元人民币) (年) =================================================================================== 暂无 =================================================================================== 注: *表示新增。(完) (整理 李宏薇; 审校 边竞)