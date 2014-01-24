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亚洲 | 2014年 1月 24日 星期五 17:31 BJT

《中国企业债发行日程表》--1月24日

欲浏览中国各类债券发行日程表,请点选 )

以下为申请发行企业债并已获发债额度的公司:

发债主体     拟发规模  期限   簿记建档日      年利率    主体评级   发行时间    主承销商
          (亿元人民币) (年)   (或招标日)   
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锦州经济技术   2        7   1/20簿记建档       9.10%       AA-     1/21-1/27  新时代证券   
开发区发展(集团)   (第3-7年末每年偿还20%本金/锦州城市建投发展有限公司提供担保)  
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黄石磁湖高新   7        7   1/20簿记建档       9.30%       AA-     1/21-1/27   长江证券   
科技发展公司 (第3-7年末每年偿还20%本金/黄石市城市建设投资开发公司提供担保）
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伊宁国资      15        7   1/22簿记建档       8.90%       AA      1/23-1/27   海通证券
              (第3-7年末每年偿还20%本金)
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盘县宏财投资   10       7    1/23簿记建档     *8.90%       AA      1/24-1/27  东方花旗证券
              (第3-7年末每年偿还20%本金)
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扬州化工        8       7    1/23簿记建档     *8.58%       AA      1/24-1/27    银河证券
产业投资发展         
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大丰城建国资    8       7    1/23簿记建档      8.70%       AA      1/24-1/27  华泰联合证券
            (第3-7年末每年偿还20%本金/中国投融资担保有限公司提供担保)
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深圳地铁集团  30       10   1/23簿记建档      *6.75%       AAA     1/24-1/28   广发证券等
           (第3-6年每年偿还10%本金，第7-10年每年偿还15%本金)
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北京金融街    10        7   1/23簿记建档      *6.66%       AA+     1/24-1/29    国信证券
资本运营中心    (第四年末附投资者选择权/北京金融街投资集团提供担保)
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以下为申请发行集合债并已获发债额度的公司:

发债主体        拟发规模    期限       年利率       债项评级    发行时间     主承销商
              (亿元人民币)  (年)
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无
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以下为申请发行小微企业扶持债券并已获发债额度的公司:

发债主体     拟发规模    期限       年利率       主体评级    发行时间     主承销商
           (亿元人民币)  (年)
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暂无
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注: *表示新增。(完)

 (整理 李宏薇; 审校 边竞)
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