《汇市简讯》欧洲盘初：避险情绪高涨

欧洲股市：公司业绩提振欧洲股市，法股触及九年高位
路透伦敦4月26日 - 法国股市周三触及九年高位，受助于奢侈品公司开云集团(Kering)公布强劲业绩后股价急升。泛欧指数徘徊在20个月峰值附近。
0705 GMT
* 澳元/美元跌0.68%，澳元/日圆下滑0.61%，美元/日圆涨0.13%，新西兰元/美元跌0.39%
* 日经指数跌1.94%，沪综指升0.6%，MSCI明晟亚太地区(除日本)指数下跌0.86%，美国10年期公债收益率为2.7754%
* 英国央行总裁称无须立即升息，失业率不是唯一考虑
* 中国资本流入压力不减且波动可能加剧，人民币或现双向波动
* 如欲查看欧洲开盘图表，请点选(r.reuters.com/dec27t)(完)
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(编译 朱晓军；审校 艾茂林)
路透伦敦4月26日 - 法国股市周三触及九年高位，受助于奢侈品公司开云集团(Kering)公布强劲业绩后股价急升。泛欧指数徘徊在20个月峰值附近。
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路透周二报导称，欧洲央行(ECB)许多决策者认为有空间在6月会议上传递些许缩减刺激政策的信号。这也打压债市人气，德债收益率短暂触及一个月高位。