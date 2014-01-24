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市场报道 | 2014年 1月 24日 星期五 15:21 BJT

《汇市简讯》欧洲盘初：避险情绪高涨

0705 GMT

* 澳元/美元跌0.68%，澳元/日圆下滑0.61%，美元/日圆涨0.13%，新西兰元/美元跌0.39%

* 日经指数跌1.94%，沪综指升0.6%，MSCI明晟亚太地区(除日本)指数下跌0.86%，美国10年期公债收益率为2.7754%

* 英国央行总裁称无须立即升息，失业率不是唯一考虑

* 中国资本流入压力不减且波动可能加剧，人民币或现双向波动

* 如欲查看欧洲开盘图表，请点选(r.reuters.com/dec27t)(完)

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(编译 朱晓军；审校 艾茂林)
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