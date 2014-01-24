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亚洲 | 2014年 1月 24日 星期五 15:48 BJT

路透调查：难觅五彩石，澳洲经济难以填补矿业繁荣后留下的窟窿

过去九个月澳元兑美元 跌幅达14%，对此更加有利。澳元贬值不仅让国内企业更具竞争力，也给矿企利润带来意外的收获，因大多数澳洲天然资源出口是以美元计价。

不幸的是，澳元贬值也相对提高了进口物价，增添通胀压力。这是去年第四季通胀意外较上年同期增加2.7%的主要原因。

就连核心通胀上升的速度也快得让人担心，这意味着分析师认为2014年和2015年通胀成长率仅会温和增至2.5%的预估，有点太过乐观了。

这些因素整体看来，都让澳洲央行想再度祭出降息将困难得多，央行也难以仰赖澳元贬值来支撑需求。(完) (编译/审校 田建华/杜明霞/戴素萍/李婷仪)
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