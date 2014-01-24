更新版 1-香港热股：阿里巴巴点石成金，中信21世纪一度暴涨五倍并波及伙伴

* 中信21世纪复牌一度暴涨逾5倍

* 获阿里巴巴购入控股权，将合拓药品数据平台

* 阿里巴巴或将补充业务注入中信21世纪

* 业务伙伴中国软件股价急升 (新增更多背景及更新股价)

路透香港1月24日 - 中信21世纪 获得阿里巴巴集团“买壳”后，周五复牌股价一度暴涨逾五倍，连带其业务伙伴亦逆市造好。

中信21世纪周四晚间公布，计划向阿里巴巴及其关连的云锋基金发行约值13.3亿港元（约1.7亿美元）股份，使后者成为其控股股东，占扩大后股本54.33%的股权，其中阿里巴巴实益股权约为38%。

消息令中信21世纪股价最多涨至5港元，重返2000年互联网泡沫年代水平，并脱离长达两年半的亳子股行列。

该股终场收升372.29%，报3.92港元，市值由31亿港元暴增至146亿港元。大市恒生指数 则跌1.25%。

市场人士指出，虽然中信21世纪以折让64%的价格售股，但是借助阿里巴巴或者得到阿里巴巴注入部分业务，公司前景更为广阔，因此对股价暴涨不感意外。

“在这个强大股东的帮助下，不排除中信21世纪于未来3-5年的公司规模以倍数增长。”交银国际资产管理公司董事冯时煖说。

耀才证券分析师植耀辉称，目前尚未知道阿里巴巴将向中信21世纪注入哪些业务，因而难以对中信21世纪的前景作出合理估计，然这股憧憬使得公司股价不断上扬。

“今早曾有人挂出100港元竞价盘，足见市场对注资的想像空间有多大。”他说。

**业务前景更为广濶**

中信21世纪的业务伙伴--中国软件 亦因此而受惠，盘中涨近20%，收升13.2%，报2.4港元。

中国软件中午在联交所发表声明称，不确切知道股价波动的原因，不过其中一个因素可能是其与中信21世纪将合作开发用于阿里云（Ali-Cloud）的云集成以及软件服务。

阿里巴巴点石成金的威力，此前已显现在与海尔电器 的合作之上。去年12月，阿里巴巴投资28.2亿港元于海尔电器及海尔物流公司，藉此将旗下天猫与海尔的日日顺物流打造成为国内领先的大件物流提供商，海尔电器自此股价由18港元水平升至24港元水平。

不过，阿里巴巴只持有海尔电器约2%的股份，有别于今次收购中信21世纪控股权的行动，因而被市场视之为上市的后备方案，因为一旦港交所 拒绝接纳阿里巴巴以合伙人制度的上市架构，阿里巴巴或会寻求借壳上市。

阿里巴巴“移情别恋”后，海尔电器今天收跌4.77%，报22.95港元。

就战略投资中信21世纪，阿里巴巴表示，目标是基于中信21世纪在医药产品数据方面的积累，结合阿里巴巴在电商平台、云计算及大数据系统方面的优势，联手开拓新业务。

阿里巴巴的B2C平台--天猫商城已进驻逾80家药品连锁企业。

中信21世纪亦称，拟进一步发展及扩大其国内药品数据平台以及就医疗及卫生保健品制订数据标准。“此举可能涉及认购方（阿里巴巴或其联属人士）向本集团注入若干补充业务，或其他形式之合作。”公司表示。

中信21世纪目前专注于系统集成、软件开发及电讯增值服务，主要股东为中国中信集团以及中信21世纪副主席陈晓颖。

中信21世纪是次向阿里巴巴及云锋基金发行共约44.23亿股股份，每股0.3港元，较1月中停牌前收市价折让64%。（完）