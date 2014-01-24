韩国债市：公债价格大涨，中国经济放缓疑虑引发避险买需

标题新闻：料美国商务部长罗斯将宣布对进口铝进行调查，与上周宣布的进口钢调查类似-CNBC
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路透首尔1月24日 - 韩国公债价格周五大涨，得益于投资者追捧避险资产。中国经济放缓忧虑以及外资踊跃流入期货市场，拉低韩国公债收益率(殖利率)。
指标10年期公债收益率 收低6.9个基点，3月三年期公债期货 收高0.15点。
今日收盘价 上日收市价
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韩国公债期货 KTBc1* 105.78 105.63
10年期公债收益率 KRTSY10Y=KQ 3.587% 3.656%
五年期公债收益率 KRTSY5Y=KQ 3.211% 3.260%
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* 为三年期公债近月期约报价。(完)
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美国指标公债报价 欧元区指标公债报价 (编译 王翔琼；审校 隋芬)
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SP Angel分析师John Meyer称，预计镍价将因菲律宾镍矿石供应忧虑受到支撑，上月菲律宾政府下令关闭超过一半的矿场，以保护水资源。但他补充道，“市场上的库存仍很多。”
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