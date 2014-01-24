版本:
中国
亚洲 | 2014年 1月 24日 星期五 15:30 BJT

韩国债市：公债价格大涨，中国经济放缓疑虑引发避险买需

路透首尔1月24日 - 韩国公债价格周五大涨，得益于投资者追捧避险资产。中国经济放缓忧虑以及外资踊跃流入期货市场，拉低韩国公债收益率(殖利率)。

指标10年期公债收益率 收低6.9个基点，3月三年期公债期货 收高0.15点。

今日收盘价 上日收市价

-------------------------------------------------------

韩国公债期货 KTBc1* 105.78 105.63

10年期公债收益率 KRTSY10Y=KQ 3.587% 3.656%

五年期公债收益率 KRTSY5Y=KQ 3.211% 3.260%

-------------------------------------------------------

* 为三年期公债近月期约报价。(完)

美国公债发行日程表 全球主要国家发债预告

美债每日展望 欧元区公债市场

美国现货公债 英国公债市场

日本公债市场 中国债市

台湾债市 利率或央行相关报导 [INT|CEN-CMN]

美国指标公债报价 欧元区指标公债报价 (编译 王翔琼；审校 隋芬)
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐