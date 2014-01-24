《综述》今年亚洲经济体料延续疲势，中国增速放缓是关键风险因素--调查

在亚洲其他地区，2014年的增长料将比较平淡。印尼将迎来大选，泰国正深陷抗议漩涡，韩国韩元升值，而且发展中经济体的债券收益率不断上涨--这些因素都推动投资者撤离该地区。

**通胀料将持续**

调查显示，分析师坚持对亚洲高通胀的预期。而在西方，部分大经济体正经历着物价增速骤降，令人担心出现通缩。

分析师认为，大多国家存在基础设施瓶颈，这是亚洲无法受益于全球食物价格疲软的主要原因。

调查估计多数国家的央行料将保持利率不变，至少在上半年按兵不动。在年底前，马来西亚、菲律宾和韩国的主要指标利率有望上调。