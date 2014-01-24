《综述》今年亚洲经济体料延续疲势，中国增速放缓是关键风险因素--调查

标题新闻：截至4月25日当周美国货币市场基金总资产增加98.5亿美元，至2.615万亿美元-iMoneyNet
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在亚洲其他地区，2014年的增长料将比较平淡。印尼将迎来大选，泰国正深陷抗议漩涡，韩国韩元升值，而且发展中经济体的债券收益率不断上涨--这些因素都推动投资者撤离该地区。
**通胀料将持续**
调查显示，分析师坚持对亚洲高通胀的预期。而在西方，部分大经济体正经历着物价增速骤降，令人担心出现通缩。
分析师认为，大多国家存在基础设施瓶颈，这是亚洲无法受益于全球食物价格疲软的主要原因。
调查估计多数国家的央行料将保持利率不变，至少在上半年按兵不动。在年底前，马来西亚、菲律宾和韩国的主要指标利率有望上调。
周四的路透调查显示，50名受访分析师中有45人预计印度央行将在1月28日会议上保持主要政策利率不变。(完) (编译 隋芬/王洋/王翔琼/朱晓军；审校 艾茂林/田建华/戴素萍)
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路透伦敦4月26日 - 法国股市周三触及九年高位，受助于奢侈品公司开云集团(Kering)公布强劲业绩后股价急升。泛欧指数徘徊在20个月峰值附近。
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