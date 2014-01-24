金属期市：LME期铜微升，但可能创下逾两个月来最大周度跌幅

0725 GMT，三个月期铜 上涨0.35%至每吨7,232美元，继前日下滑1.2%后反弹。

沪铜主力4月合约 跌0.35%至每吨51,270元人民币(8,500美元)。

铜价本周料将收跌近1.5%，周四最低跌至每吨7,190美元，为12月19日以来低点。

汇丰/Markit周四联合公布名为“汇丰中国制造业采购经理人指数(PMI)预览”，1月初值数据降至49.6，为去年7月以来最低水准，且是六个月来首次跌破荣枯线。上月终值为50.5。

铜价也受欧洲数据向好支撑。周四发布的Markit调查显示，欧元区民间部门在2014年初的开局形势良好。 (完)

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