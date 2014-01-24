欧元债市：德国公债追随美债隔夜涨势，受助于中美经济数据担忧

路透伦敦1月24日 - 德债期货周五开盘上涨，追随美国公债隔夜的升势。此前中美两国低迷的数据引发了对于全球经济增速的担忧，刺激美债上涨。

股市走弱也凸显出全球经济复苏依旧脆弱，这也支撑高评级公债。

一位交易员说：“(德债)自昨日水准上走升与美国收益率(下降)一致，或许是与中美两国昨日数据后的经济担忧有关。下周资金面情况相当乐观。”

德债期货 最新上涨28个跳动点,报142.32，周四收盘价为142.04。法国公债期货 也走升，最新上涨15个跳动点至133.64。穆迪料即将对该国的主权信用评级进行重估。(完)

美国公债发行日程表 全球主要国家发债预告

美债每日展望 欧元区公债市场

美国现货公债 英国公债市场

日本公债市场 中国债市

台湾债市 利率或央行相关报导 [INT|CEN-CMN]