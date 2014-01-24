欧元债市：德国公债追随美债隔夜涨势，受助于中美经济数据担忧

南非汇市：兰特兑美元从三周高位进一步回落，下跌2%
但全球市场关注点现在转向美国总统特朗普承诺宣布减税计划，支撑利好美元的“特朗普通胀行情”交易再次热络。去年底这类交易曾主导市场，但之后减弱。
路透伦敦1月24日 - 德债期货周五开盘上涨，追随美国公债隔夜的升势。此前中美两国低迷的数据引发了对于全球经济增速的担忧，刺激美债上涨。
股市走弱也凸显出全球经济复苏依旧脆弱，这也支撑高评级公债。
一位交易员说：“(德债)自昨日水准上走升与美国收益率(下降)一致，或许是与中美两国昨日数据后的经济担忧有关。下周资金面情况相当乐观。”
德债期货 最新上涨28个跳动点,报142.32，周四收盘价为142.04。法国公债期货 也走升，最新上涨15个跳动点至133.64。穆迪料即将对该国的主权信用评级进行重估。(完)
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美国指标公债报价 欧元区指标公债报价 (编译 王洋; 审校 田建华)
但全球市场关注点现在转向美国总统特朗普承诺宣布减税计划，支撑利好美元的“特朗普通胀行情”交易再次热络。去年底这类交易曾主导市场，但之后减弱。
路透4月26日 - 菲亚特克莱斯勒公布第一季经调整的营业利润增长11%，高于市场预期，得益于除拉美外所有市场销售增长。菲亚特克莱斯勒宣布1-3月经调整的息税前利润(EBIT)增至15.4亿欧元(16.8亿美元)，高于汤森路透调查中分析师预估的14亿欧元。
路透米兰4月26日 - 菲亚特克莱斯勒公布第一季经调整的营业利润增长11%，高于市场预期，得益于除拉美外所有市场销量的改善。