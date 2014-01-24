中国期市：收储预期推动沪胶小幅收高，上月大跌后初现企稳迹象

路透上海1月24日 - 上海期胶周五小幅收高，在上个月大幅杀跌后期 价初步显现企稳迹象。分析师指出，国内对节后收储的预期，加之供应淡 季的来临，给胶价提供了些许支撑，但在当前沉重的库存压力下，市场难 以迅速见底反弹。 沪胶主力1405合约 收盘微涨0.09%，至每吨16,570元人民币 。12月从20,000元上方的高位大幅下跌后，期价过去半个月以来在16,000 -17,000元区间持续整理，等待突破方向。 “短线横盘过后估计还有一跌，但下行空间应该不会太大，考虑到2 、3月份天然橡胶的季节性供应压力较轻，估计春节过后会有一波反弹， ”东吴期货分析师权姝文表示。 她指出，节后资金面预计会宽松一些，从以往看一季度宏观面也不会 太差，而此前国家对橡胶少量多次的收储行动料还会继续，节后也存在这 方面的炒作空间。 去年以来，国储部门对国内全乳胶和烟片胶进行了数次收储操作，每 次规模在几万至十几万吨不等，但仍未能阻止胶价的连续下跌。鉴于目前 胶价已接近逾四年低位，业内人士估计国储今年仍有可能再度出手，但收 储规模料仍有限。 东京工业品交易所(TOCOM)指标期胶 周五午盘大跌逾3%触及近 六个月低位，受日圆走强及日本股市下跌拖累。不过日胶的跌势对沪胶未 构成明显冲击，国内盘企稳特征较明显。 业内人士估计，上海期货交易所和青岛保税区的橡胶库存分别在20万 吨和30万吨，加之国储和贸易环节的20万吨左右，国内橡胶总库存已达到 70万吨左右的高位。 权姝文表示，若没有实质性利好去消化目前的高库存，期价即便有反 弹，其高度也会十分有限。 中国期市主要品种收盘信息： 交易所 品种 合约 最新 涨跌幅% 持仓量(手) 上期所 沪铜(cu) 1404 51,270 -0.35 248,748 黄金(au) 1406 248.25 1.55 159,996 螺纹钢 (rb) 1405 3,487 1.43 1,293,852 橡胶 (ru) 1405 16,570 0.09 204,516 大商所 豆粕 (m) 1405 3,296 -0.30 1,542,298 豆油 (y) 1405 6,606 -0.81 737,846 焦炭 (j) 1405 1,370 1.71 190,906 郑商所 白糖 (sr) 1405 4,479 0.25 739,872 棉花 (cf) 1405 19,850 0.33 80,594 中金所 沪深300(if) 1402 2,251.8 0.25 71,019 注： 上期所黄金期货报价单位为元(人民币)/克，中金所沪深300指 数期货报价单位为指数点，上述其余品种为元/吨。(完) (发稿 丁琦；审校 黄凯)