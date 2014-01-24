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亚洲 | 2014年 1月 24日 星期五 15:58 BJT

中国期市：收储预期推动沪胶小幅收高，上月大跌后初现企稳迹象

路透上海1月24日 - 上海期胶周五小幅收高，在上个月大幅杀跌后期
价初步显现企稳迹象。分析师指出，国内对节后收储的预期，加之供应淡
季的来临，给胶价提供了些许支撑，但在当前沉重的库存压力下，市场难
以迅速见底反弹。
    
    沪胶主力1405合约 收盘微涨0.09%，至每吨16,570元人民币
。12月从20,000元上方的高位大幅下跌后，期价过去半个月以来在16,000
-17,000元区间持续整理，等待突破方向。
    
    “短线横盘过后估计还有一跌，但下行空间应该不会太大，考虑到2
、3月份天然橡胶的季节性供应压力较轻，估计春节过后会有一波反弹，
”东吴期货分析师权姝文表示。
    
    她指出，节后资金面预计会宽松一些，从以往看一季度宏观面也不会
太差，而此前国家对橡胶少量多次的收储行动料还会继续，节后也存在这
方面的炒作空间。
    
    去年以来，国储部门对国内全乳胶和烟片胶进行了数次收储操作，每
次规模在几万至十几万吨不等，但仍未能阻止胶价的连续下跌。鉴于目前
胶价已接近逾四年低位，业内人士估计国储今年仍有可能再度出手，但收
储规模料仍有限。
        
    东京工业品交易所(TOCOM)指标期胶 周五午盘大跌逾3%触及近
六个月低位，受日圆走强及日本股市下跌拖累。不过日胶的跌势对沪胶未
构成明显冲击，国内盘企稳特征较明显。
    
    业内人士估计，上海期货交易所和青岛保税区的橡胶库存分别在20万
吨和30万吨，加之国储和贸易环节的20万吨左右，国内橡胶总库存已达到
70万吨左右的高位。
    
    权姝文表示，若没有实质性利好去消化目前的高库存，期价即便有反
弹，其高度也会十分有限。    
    
 中国期市主要品种收盘信息：                                  
                                                  
 交易所  品种          合约    最新     涨跌幅%   持仓量(手)
 上期所  沪铜(cu)      1404    51,270     -0.35      248,748 
         黄金(au)      1406    248.25      1.55      159,996 
         螺纹钢 (rb)   1405     3,487      1.43    1,293,852 
         橡胶 (ru)     1405    16,570      0.09      204,516 
 大商所  豆粕 (m)      1405     3,296     -0.30    1,542,298 
         豆油 (y)      1405     6,606     -0.81      737,846 
         焦炭 (j)      1405     1,370      1.71      190,906 
 郑商所  白糖 (sr)     1405     4,479      0.25      739,872 
         棉花 (cf)     1405    19,850      0.33       80,594 
 中金所  沪深300(if)   1402   2,251.8      0.25       71,019 
                                                  
 注： 上期所黄金期货报价单位为元(人民币)/克，中金所沪深300指
 数期货报价单位为指数点，上述其余品种为元/吨。(完)
 
     

 (发稿 丁琦；审校 黄凯)
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