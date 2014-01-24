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亚洲 | 2014年 1月 24日 星期五 15:59 BJT

全球金市：金价有望连续第五周收高，因股市疲弱提升黄金避险魅力

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价格 变动 涨跌%

现货金 1259.49 -4.46 -0.35

现货银 20.01 0.02 0.1

现货铂金 1451.5 -0.5 -0.03

现货钯金 743.7 1.7 0.23

COMEX期金 1259.6 -2.7 -0.21

COMEX期银 20.025 0.015 0.07

汇率

欧元/美元 1.3691

美元指数 80.507

附注：COMEX黄金和白银合约为主力月份合约。(完)

贵金属报导 基本金属报导

全球金市 COMEX金持仓

伦敦金定盘 COMEX铜持仓

现货金 现货银

现货铂金 现货钯金

金属期市 LME库存变化 (编译 王翔琼/李婷仪 审校 王洋)
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