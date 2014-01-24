全球金市：金价有望连续第五周收高，因股市疲弱提升黄金避险魅力

标题新闻：料美国商务部长罗斯将宣布对进口铝进行调查，与上周宣布的进口钢调查类似-CNBC
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价格 变动 涨跌%
现货金 1259.49 -4.46 -0.35
现货银 20.01 0.02 0.1
现货铂金 1451.5 -0.5 -0.03
现货钯金 743.7 1.7 0.23
COMEX期金 1259.6 -2.7 -0.21
COMEX期银 20.025 0.015 0.07
汇率
欧元/美元 1.3691
美元指数 80.507
附注：COMEX黄金和白银合约为主力月份合约。(完)
贵金属报导 基本金属报导
全球金市 COMEX金持仓
伦敦金定盘 COMEX铜持仓
现货金 现货银
现货铂金 现货钯金
金属期市 LME库存变化 (编译 王翔琼/李婷仪 审校 王洋)
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SP Angel分析师John Meyer称，预计镍价将因菲律宾镍矿石供应忧虑受到支撑，上月菲律宾政府下令关闭超过一半的矿场，以保护水资源。但他补充道，“市场上的库存仍很多。”
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