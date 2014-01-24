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亚洲 | 2014年 1月 24日 星期五 16:16 BJT

台湾债市：主要公债殖利率全线下跌，美债走多且长券标售佳

* 美债走多且长券标售佳带动殖利率下跌
    * 下周一料波动不大
    * 长券标售结果显示保险和银行胃纳佳

    路透台北1月24日 - 台湾主要公债殖利率周五全线下跌，因美债走多，且20年长券标售
结果优于预期。交易员称，农历年前交易日只剩下周一，估计市场波动将会减缓。
    
    交易商指出，本次20年公债标售结果优于预期，也带动一些前端包括五年、10年券的买
盘。若是20年券的利率钉在2.07%这个水位，预料过年之后新上场的10年券殖利率也不致于
过高。
    
    〞银行在20年券拿了45%，邮局一定有进来。〞一位银行业交易员表示。
    
    美国公债价格周四攀升，指标公债收益率跌至六周低位，因美股下跌，且数据揞示中国
制造业放缓，重燃投资人对美债的买需。在公开市场，指标10年期公债 收益率
报2.777%，较周三尾盘低大约8个基点。 
    
    不少交易员都说，本次标售结果意外地低，将有利过年之后新上场的台债走势。过完农
历新年后，2月5日将有30年期公债103/5期将开始发行前交易，紧接着2月7日则有10年期103
/6将开始发行前交易。
    
    一位银行业交易员预估，10年新券103/6期公债的发行前交易殖利率将会开在1.65-1.7%
，欲高不易。
    
    
    **保险业有补券压力**
    
    台湾央行周五受财政部委托标售的20年期公债103/3 得标利率为2.07%。此
结果略低于市场预估的2.09-2.115%，较上次同年期公债标售得标利率2.15%则是下跌8个基
点。
    
    一位票券商交易员表示，由于此期公债并非增额发行券，没有税负问题，因此估计证券
商得标的28.83%中有一大部分是保险业委托代标的结果。
    
    〞没有想到标这么低，我们只有拿一点点。〞一位大型银行业交易员表示。
    
    只不过，农历年前只剩下周一这个交易日，预期很多交易商在当日已停止交易，因此预
估行情将相当冷清。
    
    他们估计，103/4期公债殖利率下周一的交易区间在1.10-1.13%。102/10期公债殖利率
交易区间预估在1.64-1.66%。
        
    因应农历春节假期，台股/台债交易至下周一(27日)为止，29日(下周三)则为农历年前
最后一个工作日。
    
    美联储FOMC在1月28-29日举办议息会议。1月29日美联储FOMC宣布利率决定，惟结果宣
布时会在1月30日除夕夜，台湾金融市场已进入农历年长假休市。 
       
         收盘价                  涨跌幅    报价(%)         区间(%)    成交值
 年期      期别                  (基点)                             (亿台币)
    5     103/2                   -0.95     1.1150   1.1100-1.1200      13.5
    5     103/4                   -1.45     1.1250   1.1150-1.1320      26.0
   10    102/10                    0.00     1.6500   1.6300-1.6510      28.0
   20     103/3                   -0.50     2.0600   2.0600-2.0800       3.5
 
    本周的全球重要经济事件与数据有：      
    周五：国际货币基金组织(IMF)副总裁筱原尚之召开新闻发布会。
    
    下周的全球重要经济事件与数据有：      
    周一：欧元集团会议。12月美国新屋销售年率。                           
    周二：美国联邦公开市场委员会(FOMC)举行为期两天的利率会议(第一天)。欧洲经济暨
财政事务理事会(ECOFIN)会议。国际货币基金组织(IMF)总裁拉加德、德国财政部长朔伊布
勒(Wolfgang Schaeuble)和西班牙经济部长德金多斯参加IMF新书发布活动。12月美国耐久
财订单。1月美国消费者信心指数。
    周三：美国联邦公开市场委员会(FOMC)举行为期两天的利率会议(第二天)，并公布利率
决定。英国央行总裁卡尼发表演说。
    周四：新西兰央行宣布利率决定。美国第四季实质国内生产总值(GDP)环比年率初值。
美国一周初请失业金人数。
    周五：1月路透/密西根大学美国消费者信心指数终值。 
         30       102/9                     没有成交
         20       102/8                     没有成交
         15       102/1                     没有成交
         10      102/10                       1.6500
          5       103/2                       1.1150
          2       102/7                     没有成交
 (完)

 (记者 高洁如; 审校 曾祥进)
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