企业并购：华侨银行拟将收购永亨银行的谈判期限延长一个月--消息

两家银行已经留出一个月时间以供达成协议，该期限将在1月31日到期。

一名知情人士表示，由于香港即将迎来农历新年，所以没有足够时间获得监管方批准。

华侨银行驻新加坡发言人拒绝置评。也无法立刻联系到永亨银行官员予以评论。

熟悉该笔交易的人士本月称，华侨银行出价接近永亨银行账面价值的两倍，即约53亿美元，这令人关注该笔交易可能会向股东寻求融资。

华侨银行本月称，正在就收购永亨银行进行独家谈判，其协议可能规定先期从永亨创始人冯家和BNY International Financing处购买45%股权，随后一揽子收购剩余股份。(完) (编译 王洋/朱晓军；审校 田建华)