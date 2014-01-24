中国债市：IRS受回购定盘利率牵引小幅回落，节前料波动趋于收敛

路透上海1月24日 - 中国人民币利率互换(IRS，回购利率Repo基准) 周五小幅回落，受七天回购定盘利率大跌的牵引；长假前资金面在央行呵护下应无大碍，但市场对于节后逆回购到期的冲击仍有疑虑，IRS节前波动料趋于收敛。

“(IRS)比昨儿稍微偏跌一些，估计是(七天回购定盘利率)fixing下来闹的。”北京一银行交易员称。

今日七天回购定盘利率 报4.3369%，较上日的5.30%大跌近100个基点(bp)。

上海一银行交易员则表示，“对节后还是有点担心，最近放的钱比较多，怕一下子收回去，还是会有影响。”

他并认为，目前Repo基准一年期IRS在4.85%附近，而4.80%-4.85%是前一波涨势的高点区域，在这附近应该会有一番争夺，预计IRS短期趋稳，此后方向仍主要取决于未来资金面走势。

央行公开市场周四进行了1,200亿元人民币逆回购操作，期限21天，加上周二进行的2,550亿元七天和21天逆回购，本周公开市场净投放3,750亿元，为近一年来最大单周净投放。

而2013年春节前央行进行了8,600亿元的天量逆回购操作投放流动性，不过节后首周，立即收手由逆转正，当周净回笼9,100亿元。

以下为路透中国人民币利率互换(IRS)部分报价 (基于七天回购利率,单位为百分比):

三个月 一年 三年 五年 七年

------------------------------------------------------------------------------------

今日 4.9040/5.0000 4.8277/4.9017 4.8963/4.9743 4.9677/5.0520 4.9792/5.2542

上日 4.9333/5.0473 4.8200/4.9000 4.9020/4.9820 4.9660/5.0540 4.9878/5.2211

------------------------------------------------------------------------------------

变动 -0.0293/-0.0473 +0.0077/+0.0017 -0.0057/-0.0077 +0.0017/-0.0020 -0.0086/+0.0331

注: 以上数据均为按季度计算报价。

利率互换(掉期)是交易双方将同种货币不同利率形式的资产或者债务相互交换。债务人通过利率掉期，将其自身的浮动利率债务转换为固定利率债务，或将固定利率债务转换为浮动利率债务的操作，利率互换不涉及债务本金的交换。