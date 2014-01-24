中国期货：证监会批准上期所开展热轧卷板期货交易--发言人

路透北京/上海1月24日 - 中国证监会发言人邓舸周五表示，证监会批准上海期货交易所开展热轧卷板的期货交易，上市时间由上期所自行确定。

邓舸表示，目前国内期货市场已初步形成了钢铁期货品种的体系，热轧卷板期货的推出，有利于进一步丰富钢铁期货品种系列。目前现货企业对该品种的套期保值需求强烈。

热轧卷板是钢材的主要品种，被广泛运用于建筑、机械制造等行业。中国是全球最大的热轧卷板生产国和消费国。此前，国内已先后推出螺纹钢 、铁矿石 等钢铁产业链期货品种。