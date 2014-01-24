中国期货：证监会批准上期所开展热轧卷板期货交易--发言人

标题新闻：截至4月25日当周美国货币市场基金总资产增加98.5亿美元，至2.615万亿美元-iMoneyNet
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路透北京/上海1月24日 - 中国证监会发言人邓舸周五表示，证监会批准上海期货交易所开展热轧卷板的期货交易，上市时间由上期所自行确定。
邓舸表示，目前国内期货市场已初步形成了钢铁期货品种的体系，热轧卷板期货的推出，有利于进一步丰富钢铁期货品种系列。目前现货企业对该品种的套期保值需求强烈。
热轧卷板是钢材的主要品种，被广泛运用于建筑、机械制造等行业。中国是全球最大的热轧卷板生产国和消费国。此前，国内已先后推出螺纹钢 、铁矿石 等钢铁产业链期货品种。
证监会上周宣布，批准大连商品交易所开展聚丙烯期货交易。 (完) (发稿 张晓翀； 撰写 丁琦；审校 林高丽)
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路透伦敦4月26日 - 法国股市周三触及九年高位，受助于奢侈品公司开云集团(Kering)公布强劲业绩后股价急升。泛欧指数徘徊在20个月峰值附近。
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