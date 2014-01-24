新兴汇市：韩元创七个月来最大周线百分比跌幅，亚币料继续走低

金属期市：期镍触及10个月低位，因中国需求忧虑加重
SP Angel分析师John Meyer称，预计镍价将因菲律宾镍矿石供应忧虑受到支撑，上月菲律宾政府下令关闭超过一半的矿场，以保护水资源。但他补充道，“市场上的库存仍很多。”
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台币 30.420 30.410 -0.03 -1.55 29.950
韩元 1080.10 1073.90 -0.57 -2.29 1055.40
泰铢 32.85 32.87 +0.06 +0.03 32.86
菲律宾披索 45.33 45.30 -0.06 -2.04 44.40
印尼卢比 12175.00 12160.00 -0.12 -0.12 12160.00
印度卢比 62.16 61.93 -0.37 -0.58 61.80
马币 3.3300 3.3315 +0.05 -1.64 3.2755
人民币 6.0483 6.0517 +0.06 +0.09 6.0539
(完)
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SP Angel分析师John Meyer称，预计镍价将因菲律宾镍矿石供应忧虑受到支撑，上月菲律宾政府下令关闭超过一半的矿场，以保护水资源。但他补充道，“市场上的库存仍很多。”
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路透4月26日 - 波罗的海贸易海运交易所乾散货运价指数周三下跌，尽管海岬型船运价上升，但巴拿马型船和较小型船舶运费下降。