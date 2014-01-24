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亚洲 | 2014年 1月 24日 星期五 16:36 BJT

新兴汇市：韩元创七个月来最大周线百分比跌幅，亚币料继续走低

亚洲 当日 今年以来 2013年

最新报价 上日尾盘 涨跌% 涨跌% 收市价

日圆 103.16 103.27 +0.11 +2.06 105.28

坡元 1.2783 1.2782 -0.01 -1.18 1.2632

台币 30.420 30.410 -0.03 -1.55 29.950

韩元 1080.10 1073.90 -0.57 -2.29 1055.40

泰铢 32.85 32.87 +0.06 +0.03 32.86

菲律宾披索 45.33 45.30 -0.06 -2.04 44.40

印尼卢比 12175.00 12160.00 -0.12 -0.12 12160.00

印度卢比 62.16 61.93 -0.37 -0.58 61.80

马币 3.3300 3.3315 +0.05 -1.64 3.2755

人民币 6.0483 6.0517 +0.06 +0.09 6.0539

(完)

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