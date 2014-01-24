中国票据市场：转贴利率续上探，中长期更关注政策变数故操作策略很谨慎

路透上海1月24日 - 中国票据市场本周转贴利率持续上探。市场人士表示，本周资金面在央行的扶助下尚能过活，春节前票据贴现需求减少也有限制，然信贷资金迅猛投放，还是压缩了票据业务的空间。

市场人士并指出，短期的额度压力过后，中长期更关注将来或将颁布的票据业务监管细则影响，该变数未落地之前，多数机构的操作策略很谨慎。

“这周转贴利率略有上，节前贴现的需求减少下去了，有些机构都不大做了，但信贷还是在挤压(票据)的额度，我们上半个月就把额度用完了。”华东地区一银行票据业务主管称。

他提供的数据显示，本周初，六个月期票据转贴利率一度曾攀高至7.4%左右，后随着央行连续出手扶助流动性，又降至较上周末略高的7.3%左右。

广东地区一银行交易员亦表示，随着央行接连出招扶助流动性，票据市场最大的影响因素从先前的资金面转为额度。银行本着“早投放早受益”的想法，加足马力发放贷款，其票据业务也尽可能地为此让路。

本地媒体周四报道称，1月前20天，工农中建四大行新增人民币贷款投放已达4,400亿元人民币，远高于去年同期3,000多亿元的水准；值得关注的是，如此集中的信贷投放还是在存款大规模流失7,000亿元的前提下逆势完成的。

广东交易员并指出，随着年末的逐步临近，票据转贴利率下周至少有望走稳。中长期更为关注政策因素，各监管部门或逐步出台规范同业业务的细则，故票据业务操作上不敢太激进，“边做边等(政策落地)”。

上述华东资深交易员也表示出相同的立场。他表示，监管细则未落地之前，他们仍将按传统套路操作，票据资产价格上更便宜，从而做大交易量谋求收益。

面对春节前预料之中的资金面收紧，中国央行迅速而又有力的反应颇有些令人意外，以近一年公开市场最大单周净投放量加SLF共同扶助，一改数月以来的谨慎态度，不仅及时遏制了流动性紧张的进一步蔓延，似乎也为货币政策的未来走向提供了更多想像空间。

以下为路透中国银票转贴参考率(全国)报价 ：

1个月(%) 6个月(%) 一年(%)

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周五 7.0893/6.9525 7.2300/7.0860 7.5120/7.3047

上周五 7.0355/6.9000 7.1930/7.0385 7.4705/7.2665

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变动 +5.38bp/+5.25bp +3.70bp/+4.75bp +4.15bp/+3.82bp

票据回购报价方面，路透中国银票回购参考率报价 显示，今日全国范围期限一个月内的逆回购(出资方)参考率年利率报价 为7.0053%，上周五为6.9453%。

票据市场是短期资金融通的市场。此前的中国票据市场处于分割状态，在各行各地区之间的流动性较差；交易品种基本限于汇票，交易期限规定在六个月以内，其中银行承兑汇票是最主要的交易工具。交易方式包括回购和转贴(即买断)。

电子商业汇票系统于2009年10月28日在中国人民银行清算总中心正式上线。20家金融机构顺利接入电子商业汇票系统，开始为其客户办理电子商业汇票业务。电子商业汇票的期限由纸质票据的半年延长为一年。