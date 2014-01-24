更新版 1-中国汇市：人民币即期随中间价收升，节前升值空间料已有限

* 人民币即期走升 * 中间价大涨72个点子 * 本周即期累计升值14个点子 * 节前升值空间或已有限 (更新收盘报价) 路透北京1月24日 - 人民币兑美元即期 周五收升。隔夜美元指数一度下跌近 1%，中间价大幅上涨72个点子。交易人士称，市场做多人民币热情不减，但报价则较为谨慎 ，汇率在6.048元上下震荡。 他们表示，最近风向较为明朗，大家都是跟着中间价方向来做。今天涨停位在6.0425， 早盘时大行购汇在成交价升至6.047元时出现，午盘时则有股份行购汇收窄人民币涨幅，推 测可能有客盘购汇需求。 “感觉最近在涨停价位上方三四十个点的地方有疑似干预，要不然价格肯定就一路升到 涨停了。”一外资行交易员说。 不过该交易员亦认为，农历春节前人民币升值空间应该已经不大了，上半年还会升值， 但应该不会像去年二季度升得那么快。 中国外管局国际收支司司长管涛周五在发布会上称，人民币有升值压力，但从掉期上看 并没有明显的升值预期。2014年基准情形是贸易和投资仍会呈较大顺差，但仍有不确定因素 ，人民币呈现有升有贬可能成为新的常态。 全球市场方面，日圆和瑞郎周五持坚，在海外市场曾大幅上扬，因对中国经济减速和部 分新兴市场动荡的担忧激发对避险货币的需求。 以下为今日在岸市场人民币兑美元 收盘价、中间价 ，以及离岸市 场人民币的主要报价： 在岸市场人民币兑美元 今日 上日 升贬 即期成交价格 6.0488 6.0517 0.05% 中间价 6.1035 6.1107 0.12% 成交额 224亿美元 日内相对于中间价最大波幅 0.94% (上限±1%) 日高 日低 日内波动幅度(pips) 51 6.0463 6.0514 2014年来即期升贬值幅度 0.08% 1年期美元/人民币掉期升水<CNY1Y=CF 255 XS> 离岸人民币市场,北京时间16:36 今日 上日 1年期NDF 6.1130/73 6.11 CNH即期 6.0328/39 6.037 中国央行2010年6月19日宣布重启汇改，增强人民币汇率弹性，并继续按照已公布的外 汇市场汇率浮动区间，对人民币汇率浮动进行动态管理和调节。(完) (发稿 李然; 审校 黄凯/曾祥进)