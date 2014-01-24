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亚洲 | 2014年 1月 24日 星期五 16:46 BJT

更新版 1-中国汇市：人民币即期随中间价收升，节前升值空间料已有限

* 人民币即期走升
    * 中间价大涨72个点子
    * 本周即期累计升值14个点子
    * 节前升值空间或已有限

 (更新收盘报价)
    路透北京1月24日 - 人民币兑美元即期 周五收升。隔夜美元指数一度下跌近
1%，中间价大幅上涨72个点子。交易人士称，市场做多人民币热情不减，但报价则较为谨慎
，汇率在6.048元上下震荡。
    
    他们表示，最近风向较为明朗，大家都是跟着中间价方向来做。今天涨停位在6.0425，
早盘时大行购汇在成交价升至6.047元时出现，午盘时则有股份行购汇收窄人民币涨幅，推
测可能有客盘购汇需求。
    
    “感觉最近在涨停价位上方三四十个点的地方有疑似干预，要不然价格肯定就一路升到
涨停了。”一外资行交易员说。
    
    不过该交易员亦认为，农历春节前人民币升值空间应该已经不大了，上半年还会升值，
但应该不会像去年二季度升得那么快。
    
    中国外管局国际收支司司长管涛周五在发布会上称，人民币有升值压力，但从掉期上看
并没有明显的升值预期。2014年基准情形是贸易和投资仍会呈较大顺差，但仍有不确定因素
，人民币呈现有升有贬可能成为新的常态。 
   
    全球市场方面，日圆和瑞郎周五持坚，在海外市场曾大幅上扬，因对中国经济减速和部
分新兴市场动荡的担忧激发对避险货币的需求。 
    
    以下为今日在岸市场人民币兑美元 收盘价、中间价 ，以及离岸市
场人民币的主要报价：        
 在岸市场人民币兑美元                        今日             上日      升贬
            即期成交价格                   6.0488           6.0517     0.05%
                  中间价                   6.1035           6.1107     0.12%
            成交额                        224亿美元                       
                                                                          
          日内相对于中间价最大波幅     0.94% (上限±1%)       日高      日低
                日内波动幅度(pips)            51            6.0463    6.0514 
            2014年来即期升贬值幅度          0.08%                             
 1年期美元/人民币掉期升水<CNY1Y=CF           255                          
                               XS>                                    
                                                                          
 离岸人民币市场,北京时间16:36                今日             上日        
             1年期NDF                     6.1130/73           6.11        
                     CNH即期              6.0328/39          6.037        
    
    中国央行2010年6月19日宣布重启汇改，增强人民币汇率弹性，并继续按照已公布的外
汇市场汇率浮动区间，对人民币汇率浮动进行动态管理和调节。(完) 

 (发稿 李然; 审校 黄凯/曾祥进)
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