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货币新闻 | 2014年 1月 24日 星期五 16:50 BJT

中国外汇：资本项下管理松绑，放宽境内企业境外放款管理

路透北京1月24日 - 中国对资本项下的外汇管理开始松绑，国家外汇管理局周五发布进一步改进和调整资本项目外汇管理政策的通知，简化融资租赁类公司对外债权外汇管理，放宽境内企业境外放款管理。

刊登在外管局网站的通知称，简化境外投资者受让境内不良资产外汇管理，取消国家外汇管理局对金融资产管理公司对外处置不良资产涉及的外汇收支和汇兑核准的前置管理，进一步放宽境内机构境外直接投资前期费用管理。

同时简化境内机构利润汇出管理，简化个人财产转移售付汇管理，以及改进证券公司《证券业务外汇经营许可证》管理等七条举措。（完） (发稿 沈燕; 审校 曾祥进)
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