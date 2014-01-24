表格：LME金属库存最新变化--1月24日

标题新闻：截至4月25日当周美国货币市场基金总资产增加98.5亿美元，至2.615万亿美元-iMoneyNet
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路透伦敦1月24日 - 伦敦金属交易所(LME)今日库存变化如下(单位为吨)： 品种 最新库存 变动 铜 326,975 -425 锡 9,100 -70 铅 207,575 -375 锌 873,825 +2,900 铝 5,452,450 -7,325 镍 263,898 +2,502 铝合金 55,960 -60 NASAAC 80,840 -440 注：NASAAC为北美特种铝合金。(完) LME金属库存数据<0#LME-STOCKS> 品种 库存数据 库存分布 品种 库存数据 库存分布 铜 MCU-STOCKS <0#MCUSTX-LOC- 铅 MPB-STOCKS <0#MPBSTX-LOC-GRD> GRD> 铝 MAL-STOCKS <0#MALSTX-LOC- 锡 MSN-STOCKS <0#MSNSTX-LOC-GRD> GRD> 锌 MZN-STOCKS <0#MZNSTX-LOC- 铝合 MAA-STOCKS <0#MAASTX-LOC-GRD> GRD> 金 镍 MNI-STOCKS <0#MNISTX-LOC- NASA MNA-STOCKS <0#MNASTX-LOC-GRD> GRD> A (编译 田建华; 审校 艾茂林)
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路透伦敦4月26日 - 法国股市周三触及九年高位，受助于奢侈品公司开云集团(Kering)公布强劲业绩后股价急升。泛欧指数徘徊在20个月峰值附近。
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