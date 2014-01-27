《台湾利率预测》2月短票利率料在0.60-0.62%，年关后资金回笼趋宽松

* 利率中值区间估在0.60-0.62%

* 大区间在0.58-0.63%

* 央行冲销力道为较大变数，其余平稳

路透台北1月27日 - 台湾2月提存期30天期短票利率区间料在0.60-0.62%，较1月提存期利率微幅回落走低。货币市场人士认为，农历年后的2月提存期上半月将受资金回笼因素影响，利率有机会走低，但料银行将坚持0.60%的底部利率，并视央行冲销力道微调。

路透访谈六家金融机构，包括三家票券商和三家银行，预估2月票券商与银行承作的指标30天期短票利率集中区间在0.60-0.62%，大区间则在0.58-0.63%。

一大型票券商交易员表示，一般农历年后的资金回笼效应大约持续两周至元宵节前，央行通货发行将从农历年前最后一天的高峰回落。按照2013年的央行资金回笼情况来看，年后上班的两周内，央行自年前通货发行高峰的1.873兆台币，回收了约2,700亿台币资金至1.603兆台币。

市场人士认为，虽然银行间的游资将在年后增多，不过由于央行近来冲销力道平稳，近两个提存期的银行提存期末超额准备均控制在3,000-5,000亿台币间 ，预料2月提存期市场资金也不会过份宽松，令0.60%的近期短票利率底部有所支撑。

〞也许上半月较宽松有机会破一下0.60%，但银行会很挣扎，一下子大概就会回到0.60%以上。〞一大型票券商主管说。

另一中型银行的资金调度主管指出，2月提存期在没有特殊因素的干扰之下，除非央行冲销力道放慢，否则很难再回到去年下半年的极度宽松环境，目前市场气氛趋于中性，但还不到紧的程度。

台湾央行的存单发行余额 在去年9月以来，一直维持在6.5-6.7兆台币区间，自去年3月的约6.3兆近期底部小幅扬升，显示央行正微幅调节回收市场过份宽松的流动性。

2月提存期的宽松因素包括：共约4.55兆(万亿)台币的央行存单到期、200亿台币的国库券到期以及公债还本付息共约近500亿台币。

紧缩因素方面，2月提存期有五年、10年及30年期公债，以及273天期国库券发行，预计金额共约1,350亿台币；此外，预估央行仍将例行性发行1,000亿台币的364天期存单，以及100亿台币的两年期存单，惟央行尚未公布。

以下为六家金融机构对2月提存期短票利率预期：

金融机构 最低利率% 最高利率%

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大型票券商 0.58 0.60

大型票券商 0.60 0.62

大型票券商 0.60 0.62

大型民营银行 0.60 0.62

中型民营银行 0.60 0.62

大型公股银行 0.60 0.63

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