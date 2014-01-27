《台湾利率预测》2月短票利率料在0.60-0.62%，年关后资金回笼趋宽松

台湾股市：盘中上扬追随周边股市升势，各板块普涨
路透台北4月21日 - 台股周五盘中上扬，追随本地区周边股市涨势， 投资者押注企业财报强劲以及美国税改。 0251GMT，台湾加权指数 涨0.75%报9,705.06点，周四收低0.1 %。 各板块普涨，半导体类指数 涨1.18%，汽车类指数 上 扬0.77%。 在交投热络个股中，台积电 上涨1.34%。 电子股 上涨0.98%，金融保险类股 涨0.61%。(完) (编译 李爽/戴素萍 审校 张涛/孙国玉)
* 利率中值区间估在0.60-0.62%
* 大区间在0.58-0.63%
* 央行冲销力道为较大变数，其余平稳
路透台北1月27日 - 台湾2月提存期30天期短票利率区间料在0.60-0.62%，较1月提存期利率微幅回落走低。货币市场人士认为，农历年后的2月提存期上半月将受资金回笼因素影响，利率有机会走低，但料银行将坚持0.60%的底部利率，并视央行冲销力道微调。
路透访谈六家金融机构，包括三家票券商和三家银行，预估2月票券商与银行承作的指标30天期短票利率集中区间在0.60-0.62%，大区间则在0.58-0.63%。
一大型票券商交易员表示，一般农历年后的资金回笼效应大约持续两周至元宵节前，央行通货发行将从农历年前最后一天的高峰回落。按照2013年的央行资金回笼情况来看，年后上班的两周内，央行自年前通货发行高峰的1.873兆台币，回收了约2,700亿台币资金至1.603兆台币。
市场人士认为，虽然银行间的游资将在年后增多，不过由于央行近来冲销力道平稳，近两个提存期的银行提存期末超额准备均控制在3,000-5,000亿台币间 ，预料2月提存期市场资金也不会过份宽松，令0.60%的近期短票利率底部有所支撑。
〞也许上半月较宽松有机会破一下0.60%，但银行会很挣扎，一下子大概就会回到0.60%以上。〞一大型票券商主管说。
另一中型银行的资金调度主管指出，2月提存期在没有特殊因素的干扰之下，除非央行冲销力道放慢，否则很难再回到去年下半年的极度宽松环境，目前市场气氛趋于中性，但还不到紧的程度。
台湾央行的存单发行余额 在去年9月以来，一直维持在6.5-6.7兆台币区间，自去年3月的约6.3兆近期底部小幅扬升，显示央行正微幅调节回收市场过份宽松的流动性。
2月提存期的宽松因素包括：共约4.55兆(万亿)台币的央行存单到期、200亿台币的国库券到期以及公债还本付息共约近500亿台币。
紧缩因素方面，2月提存期有五年、10年及30年期公债，以及273天期国库券发行，预计金额共约1,350亿台币；此外，预估央行仍将例行性发行1,000亿台币的364天期存单，以及100亿台币的两年期存单，惟央行尚未公布。
以下为六家金融机构对2月提存期短票利率预期：
金融机构 最低利率% 最高利率%
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大型票券商 0.58 0.60
大型票券商 0.60 0.62
大型票券商 0.60 0.62
大型民营银行 0.60 0.62
中型民营银行 0.60 0.62
大型公股银行 0.60 0.63
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中 值 0.60 0.62 (完) (记者 林妙容; 审校 曾祥进)
路透台北4月21日 - 台股周五盘中上扬，追随本地区周边股市涨势， 投资者押注企业财报强劲以及美国税改。 0251GMT，台湾加权指数 涨0.75%报9,705.06点，周四收低0.1 %。 各板块普涨，半导体类指数 涨1.18%，汽车类指数 上 扬0.77%。 在交投热络个股中，台积电 上涨1.34%。 电子股 上涨0.98%，金融保险类股 涨0.61%。(完) (编译 李爽/戴素萍 审校 张涛/孙国玉)
0318 GMT * 美元指数在亚洲时段小幅上涨，开盘涨0.1%，交投淡静，但海外市场走势震荡 * 隔夜风险胃纳增强后，本地市场走势向好，日本股市日经指数涨0.9%，MSCI明晟亚太地区(除日本)指数涨0.6% * E-迷你标普500指数持平，周末的法国选举将左右海外市场的风险情况 * 动能指标及5、10及20日移动均线冲突，整体呈中性格局 * 纽约波动区间99.40/99.86，为初步支撑位和阻力位 * 图表：http://reut.rs/2pJK2yZ (完) (编译 侯雪苹；审校 张荻)
路透首尔4月21日 - 韩国股市周五早盘升至近三周高位，受外资需求 推动，因朝鲜(北韩)相关风险减弱，其他投资者将关注焦点转向法国总统 大选。 法国将分别于4月23日和5月7日举行总统大选的第一轮和第二轮投票 。 0250GMT，韩国综合股价指数(KOSPI) 上升0.9%至2,168.61点 ，创4月3日来高位。 韩元兑美元 小升0.1%报1,138.7韩元。 富国证券(Bookook Securities)股票分析师Kim Sung-hwan表示，由于基本面强势吸引投资者，韩股正处在上升通道。 “市场人士将密切关注法国总统大选结果，因为像英国退欧和美国总统大选等几个全球性重大市场都与市场预期完全不符，”Kim说。 周五公布的Elabe民意调查显示，法国大选中间派候选人马克龙料在周日的首轮投票中胜出，而极右翼领导人勒庞支持率进一步落后于马克龙。 今日外资势将买超，临近中午时分买超1,489亿韩元(1.30