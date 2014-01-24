欧洲金融：欧洲央行将自2014年4月起停止三个月期美元流动性操作

标题新闻：截至4月25日当周美国货币市场基金总资产增加98.5亿美元，至2.615万亿美元-iMoneyNet
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路透法兰克福1月24日 - 欧洲央行周五表示，央行与其他主要央行已经决定停止提供三个月期美元流动性，因融资压力已经减轻。
欧洲央行、英国央行、日本央行及瑞士央行联手在金融危机时开始提供美元流动性，以确保市场有足够的美元融资管道。
“欧洲央行将自2014年4月起停止三个月期美元流动性的操作，”声明稿称。央行并称美元融资情况已经有显着好转。
“一周期的美元流动性操作仍将持续至少至2014年7月31日，”欧洲央行并称，2014年7月之后将评估一周期美元流动性操作的必要性。
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(完) (编译 李婷仪 审校 田建华)
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路透伦敦4月26日 - 法国股市周三触及九年高位，受助于奢侈品公司开云集团(Kering)公布强劲业绩后股价急升。泛欧指数徘徊在20个月峰值附近。
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