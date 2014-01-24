欧洲金融：欧洲央行将自2014年4月起停止三个月期美元流动性操作

路透法兰克福1月24日 - 欧洲央行周五表示，央行与其他主要央行已经决定停止提供三个月期美元流动性，因融资压力已经减轻。

欧洲央行、英国央行、日本央行及瑞士央行联手在金融危机时开始提供美元流动性，以确保市场有足够的美元融资管道。

“欧洲央行将自2014年4月起停止三个月期美元流动性的操作，”声明稿称。央行并称美元融资情况已经有显着好转。

“一周期的美元流动性操作仍将持续至少至2014年7月31日，”欧洲央行并称，2014年7月之后将评估一周期美元流动性操作的必要性。

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