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亚洲 | 2014年 1月 24日 星期五 17:37 BJT

《台湾央行冲销一览表》本周存单发行余额净减53亿台币

路透台北1月24日 - 台湾央行本周定期存单发行余额净减53亿台币，央行存单未到期余额为6兆(万亿)6,006.5亿台币。上周存单发行量净增98.8亿台币。

台湾央行存单未到期余额变化一览请参看

日期 到期量(亿) 发行量(亿) 增加/减少(亿)

1/20 2,104.80 2,086.50 -18.30

1/21 863.00 862.50 -0.50

1/22 644.30 643.50 -0.80

1/23 3,368.50 3,336.50 -32.00

1/24 3,604.40 3,603.00 -1.40

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总计 10,585.00 10,532.00 -53.00

日期 91天期发行量(亿) 182天期发行量(亿)

1/20 63.80 12.00

1/21 34.00 8.00

1/22 61.50 12.00

1/23 35.00 10.00

1/24 54.00 10.00

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总计 248.30 52.00 (完) (记者 董永年; 审校 高洁如)
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