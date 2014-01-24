《台湾央行冲销一览表》本周存单发行余额净减53亿台币

金属期市：期镍触及10个月低位，因中国需求忧虑加重
SP Angel分析师John Meyer称，预计镍价将因菲律宾镍矿石供应忧虑受到支撑，上月菲律宾政府下令关闭超过一半的矿场，以保护水资源。但他补充道，“市场上的库存仍很多。”
路透台北1月24日 - 台湾央行本周定期存单发行余额净减53亿台币，央行存单未到期余额为6兆(万亿)6,006.5亿台币。上周存单发行量净增98.8亿台币。
台湾央行存单未到期余额变化一览请参看
日期 到期量(亿) 发行量(亿) 增加/减少(亿)
1/20 2,104.80 2,086.50 -18.30
1/21 863.00 862.50 -0.50
1/22 644.30 643.50 -0.80
1/23 3,368.50 3,336.50 -32.00
1/24 3,604.40 3,603.00 -1.40
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总计 10,585.00 10,532.00 -53.00
日期 91天期发行量(亿) 182天期发行量(亿)
1/20 63.80 12.00
1/21 34.00 8.00
1/22 61.50 12.00
1/23 35.00 10.00
1/24 54.00 10.00
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总计 248.30 52.00 (完) (记者 董永年; 审校 高洁如)
SP Angel分析师John Meyer称，预计镍价将因菲律宾镍矿石供应忧虑受到支撑，上月菲律宾政府下令关闭超过一半的矿场，以保护水资源。但他补充道，“市场上的库存仍很多。”
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