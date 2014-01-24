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亚洲 | 2014年 1月 24日 星期五 17:43 BJT

《全球汇市》日圆、瑞郎和欧元在风险资产抛售潮中持坚，澳元受严重打击

纽约 当日 今年来 2013年

最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价

欧元/美元 1.3677 1.3694 -0.12 -0.49 1.3745

美元/日圆 102.79 103.25 -0.45 -2.38 105.30

欧元/日圆 140.63 141.45 -0.58 -2.77 144.63

美元/瑞郎 0.8972 0.8973 -0.01 +0.49 0.8928

英镑/美元 1.6619 1.6636 -0.10 +0.38 1.6556

美元/加元 1.1073 1.1100 -0.24 +4.27 1.0620

澳元/美元 0.8690 0.8767 -0.88 -2.50 0.8913

新西兰元/美元 0.8278 0.8298 -0.24 +0.88 0.8206

欧元/瑞郎 1.2271 1.2287 -0.13 +0.00 1.2271

欧元/英镑 0.8230 0.8229 +0.01 -0.81 0.8297

欧元/瑞典克朗 8.8386 8.7730 +0.75 -0.10 8.8474

美元/挪威克朗 6.1251 6.0870 +0.63 +0.97 6.0663

附注：上收市价是纽约汇市2130GMT(冬令时间)或2030GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此为基准计算。(完)

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