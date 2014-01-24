《全球汇市》日圆、瑞郎和欧元在风险资产抛售潮中持坚，澳元受严重打击

金属期市：期镍触及10个月低位，因中国需求忧虑加重
SP Angel分析师John Meyer称，预计镍价将因菲律宾镍矿石供应忧虑受到支撑，上月菲律宾政府下令关闭超过一半的矿场，以保护水资源。但他补充道，“市场上的库存仍很多。”
纽约 当日 今年来 2013年
最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价
欧元/美元 1.3677 1.3694 -0.12 -0.49 1.3745
美元/日圆 102.79 103.25 -0.45 -2.38 105.30
欧元/日圆 140.63 141.45 -0.58 -2.77 144.63
美元/瑞郎 0.8972 0.8973 -0.01 +0.49 0.8928
英镑/美元 1.6619 1.6636 -0.10 +0.38 1.6556
美元/加元 1.1073 1.1100 -0.24 +4.27 1.0620
澳元/美元 0.8690 0.8767 -0.88 -2.50 0.8913
新西兰元/美元 0.8278 0.8298 -0.24 +0.88 0.8206
欧元/瑞郎 1.2271 1.2287 -0.13 +0.00 1.2271
欧元/英镑 0.8230 0.8229 +0.01 -0.81 0.8297
欧元/瑞典克朗 8.8386 8.7730 +0.75 -0.10 8.8474
美元/挪威克朗 6.1251 6.0870 +0.63 +0.97 6.0663
附注：上收市价是纽约汇市2130GMT(冬令时间)或2030GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此为基准计算。(完)
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纽约盘现汇报价 全部现汇报价 (编译/审校 田建华/李婷仪/朱晓军/王洋/杜明霞/隋芬/艾茂林)
SP Angel分析师John Meyer称，预计镍价将因菲律宾镍矿石供应忧虑受到支撑，上月菲律宾政府下令关闭超过一半的矿场，以保护水资源。但他补充道，“市场上的库存仍很多。”
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路透4月26日 - 波罗的海贸易海运交易所乾散货运价指数周三下跌，尽管海岬型船运价上升，但巴拿马型船和较小型船舶运费下降。