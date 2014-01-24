欧洲汇市：英镑贸易加权指数创逾五年最高位，受升息预期带动

英镑短期利率期货<0#FSS:>充分反映了首次升息可能出现在今年四季度，而非明年初。这些预期本周受到提振，因数据显示英国失业率大降至7.1%。

“卡尼的讲话逐渐成为今天的重要事件，因为他暗示可能宣布改变英国央行的前瞻性指引，”IronFX Global全球外汇策略主管Marshall Gittler表示。

英镑兑美元 升至2011年5月以来高点1.6667美元，随后回落至1.6640美元。英镑兑美元连涨六日，英镑贸易加权指数 升至86.2，为2008年底以来最高。

欧元兑英镑 跌0.1%至0.8220英镑，接近周三触及的一年低点0.8168英镑。周三时，英国和欧元区债券收益率利差扩大至八年来最阔。

摩根士丹利(Morgan Stanley)在报告中称，英镑可能仍将受到欢迎，因英国央行淡化了前瞻性指引的影响。

“卡尼表示经济现状与推出前瞻性指引时大不相同，说明2月发布下次通胀报告时将重新审视该指引。我们仍维持卖出欧元/英镑的观点，”报告称。(完)

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