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货币新闻 | 2014年 1月 24日 星期五 17:32 BJT

中国新股：陕西煤业5亿A股将于下周二在上交所上市

路透上海1月24日 - 上海证交所周五发布通知，陕西煤业股份有限公司5亿A股股票下周二（28日）将登陆上海证交所。

本次陕西煤业共发行10亿A股，每股发行价为4元人民币，其中50%向战略投资者配售，其余通过网上申购和网下配售发行。战略投资者配售部分锁定期为12个月，其余无锁定期安排。

陕西煤业三家联席主承销商此前分别出具独立的投资价值分析报告，中金公司认为陕煤2014年合理股权价值为433-512亿元，摊薄计算每股4.33-5.12元；中银国际和中信证券认为陕煤的合理价值区间分别为4.86-5.94元、4.48-5.18元。（完） (发稿 林琦；审校 曾祥进)
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