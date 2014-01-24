中国新股：陕西煤业5亿A股将于下周二在上交所上市

标题新闻：截至4月25日当周美国货币市场基金总资产增加98.5亿美元，至2.615万亿美元-iMoneyNet
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路透上海1月24日 - 上海证交所周五发布通知，陕西煤业股份有限公司5亿A股股票下周二（28日）将登陆上海证交所。
本次陕西煤业共发行10亿A股，每股发行价为4元人民币，其中50%向战略投资者配售，其余通过网上申购和网下配售发行。战略投资者配售部分锁定期为12个月，其余无锁定期安排。
陕西煤业三家联席主承销商此前分别出具独立的投资价值分析报告，中金公司认为陕煤2014年合理股权价值为433-512亿元，摊薄计算每股4.33-5.12元；中银国际和中信证券认为陕煤的合理价值区间分别为4.86-5.94元、4.48-5.18元。（完） (发稿 林琦；审校 曾祥进)
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路透伦敦4月26日 - 法国股市周三触及九年高位，受助于奢侈品公司开云集团(Kering)公布强劲业绩后股价急升。泛欧指数徘徊在20个月峰值附近。
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