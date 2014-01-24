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亚洲 | 2014年 1月 24日 星期五 17:42 BJT

表格：英国12月经季节调整的抵押贷款批准宗数，较上年同期增长42%--BBA

路透伦敦1月24日 - 英国银行业者协会(BBA)周五公布的数据显示,12月经季节调整的抵押贷款批准宗数较上年同期增长42%。

以下为具体数据：

12月 11月 2012年12月

经季节调整净抵押贷款 +0.226 +0.406 +0.170

(单位十亿英镑)

12月 11月 2012年12月

各类贷款批准数

购房 46,521 45,394 32,733

再抵押 21,916 22,284 17,839

其他担保贷款 9,228 9,119 10,214 (完)

(编译 田建华; 审校 艾茂林)
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