表格：英国12月经季节调整的抵押贷款批准宗数，较上年同期增长42%--BBA

金属期市：期镍触及10个月低位，因中国需求忧虑加重
SP Angel分析师John Meyer称，预计镍价将因菲律宾镍矿石供应忧虑受到支撑，上月菲律宾政府下令关闭超过一半的矿场，以保护水资源。但他补充道，“市场上的库存仍很多。”
路透伦敦1月24日 - 英国银行业者协会(BBA)周五公布的数据显示,12月经季节调整的抵押贷款批准宗数较上年同期增长42%。
以下为具体数据：
12月 11月 2012年12月
经季节调整净抵押贷款 +0.226 +0.406 +0.170
(单位十亿英镑)
12月 11月 2012年12月
各类贷款批准数
购房 46,521 45,394 32,733
再抵押 21,916 22,284 17,839
其他担保贷款 9,228 9,119 10,214 (完)
(编译 田建华; 审校 艾茂林)
SP Angel分析师John Meyer称，预计镍价将因菲律宾镍矿石供应忧虑受到支撑，上月菲律宾政府下令关闭超过一半的矿场，以保护水资源。但他补充道，“市场上的库存仍很多。”
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