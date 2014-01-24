全球能源：俄罗斯计划在2035年前对亚洲油气出口翻倍--文件草案

金属期市：期镍触及10个月低位，因中国需求忧虑加重
SP Angel分析师John Meyer称，预计镍价将因菲律宾镍矿石供应忧虑受到支撑，上月菲律宾政府下令关闭超过一半的矿场，以保护水资源。但他补充道，“市场上的库存仍很多。”
路透莫斯科1月24日 - 周五的一份能源战略草案显示，俄罗斯计划在未来20年中对亚洲的油气出口至少翻倍，重心进一步离开欧洲。
俄罗斯能源业正在进行重大转型，石油出口通过东部西伯利亚-太平洋输油管向亚洲转移；由于政府一定程度上结束了Gazprom 对液化天然气出口的垄断，天然气领域也得到提振。
根据俄罗斯能源部在网站上发布的文件，俄罗斯的目标之一是出口多元化，出口亚洲的石油和石油产品占比将在2035年前翻倍至23%。
能源部称，届时俄罗斯石油中总计将有32%向亚洲出口，天然气占比也从6%升至31%。目前欧洲是俄罗斯天然气的主要出口市场。
能源部发言人周五称，该文件为草案，最终版有望今年稍晚发布和审批通过。(完) (编译 朱晓军；审校 艾茂林)
SP Angel分析师John Meyer称，预计镍价将因菲律宾镍矿石供应忧虑受到支撑，上月菲律宾政府下令关闭超过一半的矿场，以保护水资源。但他补充道，“市场上的库存仍很多。”
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