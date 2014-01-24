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货币新闻 | 2014年 1月 24日 星期五 18:27 BJT

欧洲金融：土耳其五年期CDS创18个月新高，乌克兰CDS亦创高位

路透伦敦1月24日 - 土耳其五年期信用违约互换(CDS)周五触及268基点的18个月新高，较周四收盘上升6基点。乌克兰五年期信用违约互换上涨13个基点至894个基点，创去年12月中以来最高。本地因素、加之阿根廷披索大跌，以及对中国经济放缓的担忧，共同推动市况。

土耳其里拉兑美元 周五创下纪录新低2.3070，尽管昨日土耳其央行曾直接出手阻止里拉跌势。而乌克兰反政府示威者周五凌晨在首都基铺竖起更多路障。此前反对派领导人与总统亚努科维奇的会谈无果而终。

周四阿根廷披索下跌11% ，加之中国制造业数据低迷，打压本已脆弱的新兴市场。

俄罗斯和南非五年期CDS触及四个月高位。(完)

(编译 田建华; 审校 隋芬)
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