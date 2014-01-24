欧洲金融：土耳其五年期CDS创18个月新高，乌克兰CDS亦创高位

欧洲股市：公司业绩提振欧洲股市，法股触及九年高位
路透伦敦4月26日 - 法国股市周三触及九年高位，受助于奢侈品公司开云集团(Kering)公布强劲业绩后股价急升。泛欧指数徘徊在20个月峰值附近。
路透伦敦1月24日 - 土耳其五年期信用违约互换(CDS)周五触及268基点的18个月新高，较周四收盘上升6基点。乌克兰五年期信用违约互换上涨13个基点至894个基点，创去年12月中以来最高。本地因素、加之阿根廷披索大跌，以及对中国经济放缓的担忧，共同推动市况。
土耳其里拉兑美元 周五创下纪录新低2.3070，尽管昨日土耳其央行曾直接出手阻止里拉跌势。而乌克兰反政府示威者周五凌晨在首都基铺竖起更多路障。此前反对派领导人与总统亚努科维奇的会谈无果而终。
周四阿根廷披索下跌11% ，加之中国制造业数据低迷，打压本已脆弱的新兴市场。
俄罗斯和南非五年期CDS触及四个月高位。(完)
(编译 田建华; 审校 隋芬)
路透伦敦4月26日 - 法国股市周三触及九年高位，受助于奢侈品公司开云集团(Kering)公布强劲业绩后股价急升。泛欧指数徘徊在20个月峰值附近。
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SP Angel分析师John Meyer称，预计镍价将因菲律宾镍矿石供应忧虑受到支撑，上月菲律宾政府下令关闭超过一半的矿场，以保护水资源。但他补充道，“市场上的库存仍很多。”