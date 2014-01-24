全球贵金属：1月23日SPDR黄金持仓下降0.68%，iShares白银持仓持平

欧元债市：欧元区公债收益率上涨，关注特朗普税改和欧洲央行政策动向

路透周二报导称，欧洲央行(ECB)许多决策者认为有空间在6月会议上传递些许缩减刺激政策的信号。这也打压债市人气，德债收益率短暂触及一个月高位。