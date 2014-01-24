中港个股：中海油服已锁定90%钻井平台工作量，大幅提高资本开支

路透香港1月24日 - 中国最大离岸钻井服务商--中海油田服务股份有限公司 周五公布，今年锁定90%的钻井平台工作量，并大幅提高资本开支。

中海油服于联交所的声明称，今年90%的钻井平台全年作业合同已落实，高于去年初锁定的80%，预计钻井平台将保持高使用率，而物探板块和船舶板块工作量预计将保持稳定，油田技术板块将受益于钻井板块增长的协同效应及新业务的拓展，工作量预计将较快增长。

公司并称，根据目前的经营状况及市场环境，估计今年的资本开支介乎70-80亿元人民币，比去年40-50亿元大幅提高；支出主要用于两座5,000英尺半潜式钻井平台以及4座自升式钻井平台等等。

中海油服大幅提高资本开支，与市场回暖以及其主要客户--中国海洋石油 工作量增加有关。

中海油上周公布，预计今年的资本开支为1,050-1,200亿元人民币，较去年预测的905亿元高出16-33%，其中65%用于开发。

受惠于需求增加，全球高端自升式和半潜式钻井平台日费持续上升，而中海油服新造钻井平台在海外市场具有竞争优势，可望得到较高日费并扩大海外作业范围。

中海油服H股今天收跌2.49%，报23.5港元；其A股升2.84%，报23.15港元。（完）

欲浏览于联交所的声明，请点选：(here) (记者 雷美珍；审校 曾祥进)