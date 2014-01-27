重温稿-《路透简报》--中国金融市场一周走势回顾

以下为路透中文新闻为您整理的(1月20日-1月24日)当周中国金融市场摘要: 汇市: * 人民币兑美元即期 当周累计走升14个点子，或0.02%，至6.0488元。市场 结汇压力有增无减，但出于对疑似干预的忌惮，市场谨慎情绪仍然浓重，每日波动空间随中 间价变化平稳移动。交易人士预计春节前升值空间料已不大。 公开市场操作: * 面对春节前预料之中的资金面收紧，中国央行迅速而又有力的反应颇有些令人意外， 以近一年公开市场最大单周净投放量加SLF共同扶助，一改数月以来的谨慎态度，不仅及时 遏制了流动性紧张的进一步蔓延，似乎也为货币政策的未来走向提供了更多想像空间。 业内人士指出，在去年资金面经历了6月钱荒等多次考验后，央行此次在春节前的行动时点 早于往年，表明其已更加重视提前管理预期，在紧张局面未加剧前就出手相助，同时SLF更 为灵活的运用并及时公开信息，透明度增加亦有助稳定市场预期。 他们并认为，央行此 次迅捷的行动表明其对资金异常波动的容忍度在降低，这至少预示着中性偏紧的货币政策没 有继续加码的意图，不过对银行同业业务控制以及非标融资降杠杆的压力仍在，政策转向放 松的时机尚未来到。 债市: * 银行间市场现券收益率当周先跌后稳，因央行公开市场单周净投放创一年以来新高， 且SLF等工作亦现身扶助资金面。不过随着累积跌幅扩大且春节渐近，现券收益率再跌动能 渐失，走势从而转稳。而节前工作日所剩不多，预计现券难有大的波动。 票据: * 中国票据市场当周转贴利率持续上探。市场人士表示，当周资金面在央行的扶助下尚 能过活，春节前票据贴现需求减少也有限制，然信贷资金迅猛投放，还是压缩了票据业务的 空间。短期的额度压力过后，中长期更关注将来或将颁布的票据业务监管细则影响，该变数 未落地之前，多数机构的操作策略很谨慎。 股市: * 中国股市沪综指 当周累计上涨2.47%，本周中国央行在公开市场中创下近一年 内最大单周投放量，再加上SLF对部分金融机构的适时相助，股市紧绷资本面有所改善，大 盘震荡上升，周五沪综指收报2,054.392点。 期市: * 上海期铜当周收低。中国制造业PMI表现疲弱，引发市场对一季度经济走势的担忧， 而临近春节部分下游加工企业相继停工，亦令现货需求清淡，多头寄望节后企业补库需求释 放提振铜价。沪铜主力1404合约 周五收报每吨51,270元，全周累计下跌1.04%。 * 上海期金当周连续第二周收高，美国股市高位回落，加之美元指数走强，令投资者对 黄金的兴趣重燃，中国春节期间实货金需求坚挺，亦提振了市场人气。不过在美联储进一步 削减刺激规模的预期下，市场对金价进一步上涨的看法谨慎。上海期金主力1406合约<SHAUc v1>周五收报每克248.25元，全周累计上涨0.94%。(完) (整理 边竞/曹巍浩/李然/丁琦/李宏薇; 审校 曾祥进)