重温稿-《路透简报》--中国金融市场一周走势回顾

台湾股市：盘中上扬追随周边股市升势，各板块普涨
路透台北4月21日 - 台股周五盘中上扬，追随本地区周边股市涨势， 投资者押注企业财报强劲以及美国税改。 0251GMT，台湾加权指数 涨0.75%报9,705.06点，周四收低0.1 %。 各板块普涨，半导体类指数 涨1.18%，汽车类指数 上 扬0.77%。 在交投热络个股中，台积电 上涨1.34%。 电子股 上涨0.98%，金融保险类股 涨0.61%。(完) (编译 李爽/戴素萍 审校 张涛/孙国玉)
以下为路透中文新闻为您整理的(1月20日-1月24日)当周中国金融市场摘要: 汇市: * 人民币兑美元即期 当周累计走升14个点子，或0.02%，至6.0488元。市场 结汇压力有增无减，但出于对疑似干预的忌惮，市场谨慎情绪仍然浓重，每日波动空间随中 间价变化平稳移动。交易人士预计春节前升值空间料已不大。 公开市场操作: * 面对春节前预料之中的资金面收紧，中国央行迅速而又有力的反应颇有些令人意外， 以近一年公开市场最大单周净投放量加SLF共同扶助，一改数月以来的谨慎态度，不仅及时 遏制了流动性紧张的进一步蔓延，似乎也为货币政策的未来走向提供了更多想像空间。 业内人士指出，在去年资金面经历了6月钱荒等多次考验后，央行此次在春节前的行动时点 早于往年，表明其已更加重视提前管理预期，在紧张局面未加剧前就出手相助，同时SLF更 为灵活的运用并及时公开信息，透明度增加亦有助稳定市场预期。 他们并认为，央行此 次迅捷的行动表明其对资金异常波动的容忍度在降低，这至少预示着中性偏紧的货币政策没 有继续加码的意图，不过对银行同业业务控制以及非标融资降杠杆的压力仍在，政策转向放 松的时机尚未来到。 债市: * 银行间市场现券收益率当周先跌后稳，因央行公开市场单周净投放创一年以来新高， 且SLF等工作亦现身扶助资金面。不过随着累积跌幅扩大且春节渐近，现券收益率再跌动能 渐失，走势从而转稳。而节前工作日所剩不多，预计现券难有大的波动。 票据: * 中国票据市场当周转贴利率持续上探。市场人士表示，当周资金面在央行的扶助下尚 能过活，春节前票据贴现需求减少也有限制，然信贷资金迅猛投放，还是压缩了票据业务的 空间。短期的额度压力过后，中长期更关注将来或将颁布的票据业务监管细则影响，该变数 未落地之前，多数机构的操作策略很谨慎。 股市: * 中国股市沪综指 当周累计上涨2.47%，本周中国央行在公开市场中创下近一年 内最大单周投放量，再加上SLF对部分金融机构的适时相助，股市紧绷资本面有所改善，大 盘震荡上升，周五沪综指收报2,054.392点。 期市: * 上海期铜当周收低。中国制造业PMI表现疲弱，引发市场对一季度经济走势的担忧， 而临近春节部分下游加工企业相继停工，亦令现货需求清淡，多头寄望节后企业补库需求释 放提振铜价。沪铜主力1404合约 周五收报每吨51,270元，全周累计下跌1.04%。 * 上海期金当周连续第二周收高，美国股市高位回落，加之美元指数走强，令投资者对 黄金的兴趣重燃，中国春节期间实货金需求坚挺，亦提振了市场人气。不过在美联储进一步 削减刺激规模的预期下，市场对金价进一步上涨的看法谨慎。上海期金主力1406合约<SHAUc v1>周五收报每克248.25元，全周累计上涨0.94%。(完) (整理 边竞/曹巍浩/李然/丁琦/李宏薇; 审校 曾祥进)
路透台北4月21日 - 台股周五盘中上扬，追随本地区周边股市涨势， 投资者押注企业财报强劲以及美国税改。 0251GMT，台湾加权指数 涨0.75%报9,705.06点，周四收低0.1 %。 各板块普涨，半导体类指数 涨1.18%，汽车类指数 上 扬0.77%。 在交投热络个股中，台积电 上涨1.34%。 电子股 上涨0.98%，金融保险类股 涨0.61%。(完) (编译 李爽/戴素萍 审校 张涛/孙国玉)
0318 GMT * 美元指数在亚洲时段小幅上涨，开盘涨0.1%，交投淡静，但海外市场走势震荡 * 隔夜风险胃纳增强后，本地市场走势向好，日本股市日经指数涨0.9%，MSCI明晟亚太地区(除日本)指数涨0.6% * E-迷你标普500指数持平，周末的法国选举将左右海外市场的风险情况 * 动能指标及5、10及20日移动均线冲突，整体呈中性格局 * 纽约波动区间99.40/99.86，为初步支撑位和阻力位 * 图表：http://reut.rs/2pJK2yZ (完) (编译 侯雪苹；审校 张荻)
路透首尔4月21日 - 韩国股市周五早盘升至近三周高位，受外资需求 推动，因朝鲜(北韩)相关风险减弱，其他投资者将关注焦点转向法国总统 大选。 法国将分别于4月23日和5月7日举行总统大选的第一轮和第二轮投票 。 0250GMT，韩国综合股价指数(KOSPI) 上升0.9%至2,168.61点 ，创4月3日来高位。 韩元兑美元 小升0.1%报1,138.7韩元。 富国证券(Bookook Securities)股票分析师Kim Sung-hwan表示，由于基本面强势吸引投资者，韩股正处在上升通道。 “市场人士将密切关注法国总统大选结果，因为像英国退欧和美国总统大选等几个全球性重大市场都与市场预期完全不符，”Kim说。 周五公布的Elabe民意调查显示，法国大选中间派候选人马克龙料在周日的首轮投票中胜出，而极右翼领导人勒庞支持率进一步落后于马克龙。 今日外资势将买超，临近中午时分买超1,489亿韩元(1.30