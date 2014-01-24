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货币新闻 | 2014年 1月 24日 星期五 18:07 BJT

中国政治：习近平任中央国家安全委员会主席，李克强、张德江任副主席--新华

路透北京1月24日 - 中国官媒新华微博周五称，习近平任中央国家安全委员会主席，李克强、张德江任副主席，下设常务委员和委员若干名。

报导称，中共中央政治局24日召开会议，研究决定中央国家安全委员会设置，并决定中央国家安全委员会由习近平任主席。

习近平同时也是中国全面深化改革领导小组组长，他在本周三召开的中国国家主席首次会议上指出，深化改革小组下设六个专项小组名单，包括经济体制改革和生态文明改革小组，文化体制改革小组等。

这六个小组还包括民主法制体制改革，社会体制改革，党的建设制度改革，纪律检查体制改革等专项小组。改革小组副组长则包括国务院总理李克强以及张高丽和刘云山。（完） (发稿 沈燕; 审校 曾祥进)
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