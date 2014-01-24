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亚洲 | 2014年 1月 24日 星期五 18:19 BJT

台湾汇市：台币连五贬续探近26个月低位，下周封关留意外资及韩元动向

* 台币连五日收贬续探近26个月新低
    * 海外NDF一个月天期溢价幅度略有缩小
    * 封关前关注外资动向及韩元走势
    * 下周实质交易区暂看在30.170-30.300

    路透台北1月24日 - 台币兑美元 周五连续第五个交易日微幅收贬，续创近26个
月收盘低位。台币实质交投连两日随韩元上冲下洗，距离下周三(29日)农历年封关仅剩三个
交易日，电子大厂的抛汇卖压已略见舒缓，下周关注外资封关前动向及韩元走势。
    
    汇银人士指出，今年干扰封关日前表现的变数偏多，包括美国联邦储备理事会(美联储/
FED)将于下周三公布利率决议，以及近期韩元走势出乎意外的疲弱，目前市场多数认为下周
台币可能随韩元区间趋贬，下周台币实质交易区暂看在30.170-30.300。
    
    “市场以LONG美元为主，不过量能不出很难续攻。”一位本地大型官股银行交易员说。
 
    
    资金流向方面，交易员表示，年关前仍将持续消化出口商抛汇卖压，不过电子大厂抛汇
卖需已见稍缓，今日偏向中小型出口商的抛汇卖需，随封关脚步逼近，汇市交投料将略见萎
缩，至于外资动向仍难以捉摸，盘初偏向调节美元但午后因韩元回跌而偏向买汇，稍有带弱
台币实质交投。
    
    今日台币收贬1分续创近26个月收盘低位，前波收盘低位为2011年11月28日的30.452；
本周台币兑美元收贬0.65%，同期韩元兑美元则收跌1.9%。今日台币实质交易区间主要在30.
182-30.244，上日在30.173-30.215。
                  
    海外无本金交割远期外汇(NDF)市场 方面，一个月期美元/台币换汇点溢价幅度略
有缩小；一个月远汇报价 尾盘报30.230/30.241，上日纽约盘收在30.235。
    
    韩元兑美元 周五收低，创逾四个月以来低点，因美元兑亚洲货币继续上扬，令韩
元录得七个月以来最大周度百分比跌幅。   
    
    台湾股市 周五小幅收扬0.04%，报8,598.31点；台湾证券交易所资料显示，外资
及陆资在台股买超18.96亿台币，连10日买超，10日来合计买超360.74亿台币。[TW-STX-CMN
]
    
    新兴汇市方面，韩国韩元周五创七个月最大周线百分比跌幅，本周领跌新兴亚币。对中
国经济放缓的忧虑，以及对美联储进一步缩减刺激措施的预期，令新兴亚币受挫。[EMRG/SG
CN]
    
    下周全球重要经济事件与数据包括：
 
    周一：欧元集团会议。12月美国新屋销售年率。                           
    周二：美国联邦公开市场委员会(FOMC)举行为期两天的利率会议(第一天)。欧洲经济暨
财政事务理事会(ECOFIN)会议。国际货币基金组织(IMF)总裁拉加德、德国财政部长朔伊布
勒(Wolfgang Schaeuble)和西班牙经济部长德金多斯参加IMF新书发布活动。12月美国耐久
财订单。1月美国消费者信心指数。
    周三：美国联邦公开市场委员会(FOMC)举行为期两天的利率会议(第二天)，并公布利率
决定。英国央行总裁卡尼发表演说。
    周四：新西兰央行宣布利率决定。美国第四季实质国内生产总值(GDP)环比年率初值。
美国一周初请失业金人数。
    周五：1月路透/密西根大学美国消费者信心指数终值。 
       
    环球汇市新闻请见 
    环球经济新闻请见            
 16:00              台币/美  上日收   波动区间        开盘价   成交量    上日
                         元  盘                                亿美元  
                       报价                                            
 台北外汇经纪公司  30.420    30.410   30.100-30.430   30.420     7.78    8.73
                                                                       
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 美元/台币一个月期         0.020/0.030         0.040/0.050
 美元/台币六个月期         -0.070/-0.050       -0.055/-0.025
 (完)
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