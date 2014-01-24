中国金融：2013年房地产贷款仍增长较快，短期贷款和票据融资增速回落--央行

去年全年，小微企业新增贷款占同期全部企业新增贷款的43.5%。12月末，主要金融机构及小型农村金融机构、外资银行人民币小微企业贷款余额13.21万亿元，同比增长14.2%，比同期大型和中型企业贷款增速分别高3.9个和4个百分点，比同期全部企业贷款增速高2.8 个百分点。