金属期市：期镍触及10个月低位，因中国需求忧虑加重
SP Angel分析师John Meyer称，预计镍价将因菲律宾镍矿石供应忧虑受到支撑，上月菲律宾政府下令关闭超过一半的矿场，以保护水资源。但他补充道，“市场上的库存仍很多。”
路透伦敦1月24日 - 以下为ALPARI分析师对外汇市场重要技术走势及价位预测：
欧元/美元：根据形态分析，预计升向之前的关键阻力位1.38，但需首先突破当前阻力位1.37。若突破1.37，证明目前跌势终结，有望上攻1.38以及下降趋势线切入点1.3870。昨日强劲上涨后或有回撤，有助于看多买家低价接盘。
美元/日圆：未能跌破102.85附近的前低，或预示今年进一步盘整。今日若未收在103.87上方，未来几天可能进一步下行。收在该点上方则为看多信号。
英镑/美元：下一目标为1.6745，但目前在1.6635左右遭遇强劲阻力。若在该点位取得重大突破，为极度看多信号。若回撤，首道支撑见1.66左右，其次为1.6515。
纽约 当日 今年来 2013年
最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价
欧元/美元 1.3667 1.3694 -0.20 -0.57 1.3745
美元/日圆 102.91 103.25 -0.33 -2.27 105.30
欧元/日圆 140.65 141.45 -0.57 -2.75 144.63
美元/瑞郎 0.8981 0.8973 +0.09 +0.59 0.8928
英镑/美元 1.6619 1.6636 -0.10 +0.38 1.6556
美元/加元 1.1066 1.1100 -0.31 +4.20 1.0620
澳元/美元 0.8689 0.8767 -0.89 -2.51 0.8913
新西兰元/美元 0.8274 0.8298 -0.29 +0.83 0.8206
欧元/瑞郎 1.2277 1.2287 -0.08 +0.05 1.2271
欧元/英镑 0.8223 0.8229 -0.07 -0.89 0.8297
欧元/瑞典克朗 8.8385 8.7730 +0.75 -0.10 8.8474
美元/挪威克朗 6.1370 6.0870 +0.82 +1.17 6.0663
附注：上收市价是纽约汇市2130GMT(冬令时间)或2030GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此为基准计算。(完)
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纽约盘现汇报价 全部现汇报价 (编译 朱晓军；审校 杜明霞)
SP Angel分析师John Meyer称，预计镍价将因菲律宾镍矿石供应忧虑受到支撑，上月菲律宾政府下令关闭超过一半的矿场，以保护水资源。但他补充道，“市场上的库存仍很多。”
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