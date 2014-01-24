路透伦敦1月24日 - 以下为ALPARI分析师对外汇市场重要技术走势及价位预测：

欧元/美元：根据形态分析，预计升向之前的关键阻力位1.38，但需首先突破当前阻力位1.37。若突破1.37，证明目前跌势终结，有望上攻1.38以及下降趋势线切入点1.3870。昨日强劲上涨后或有回撤，有助于看多买家低价接盘。

美元/日圆：未能跌破102.85附近的前低，或预示今年进一步盘整。今日若未收在103.87上方，未来几天可能进一步下行。收在该点上方则为看多信号。

英镑/美元：下一目标为1.6745，但目前在1.6635左右遭遇强劲阻力。若在该点位取得重大突破，为极度看多信号。若回撤，首道支撑见1.66左右，其次为1.6515。

纽约 当日 今年来 2013年

最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价

欧元/美元 1.3667 1.3694 -0.20 -0.57 1.3745

美元/日圆 102.91 103.25 -0.33 -2.27 105.30

欧元/日圆 140.65 141.45 -0.57 -2.75 144.63

美元/瑞郎 0.8981 0.8973 +0.09 +0.59 0.8928

英镑/美元 1.6619 1.6636 -0.10 +0.38 1.6556

美元/加元 1.1066 1.1100 -0.31 +4.20 1.0620

澳元/美元 0.8689 0.8767 -0.89 -2.51 0.8913

新西兰元/美元 0.8274 0.8298 -0.29 +0.83 0.8206

欧元/瑞郎 1.2277 1.2287 -0.08 +0.05 1.2271

欧元/英镑 0.8223 0.8229 -0.07 -0.89 0.8297

欧元/瑞典克朗 8.8385 8.7730 +0.75 -0.10 8.8474

美元/挪威克朗 6.1370 6.0870 +0.82 +1.17 6.0663

附注：上收市价是纽约汇市2130GMT(冬令时间)或2030GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此为基准计算。(完)

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