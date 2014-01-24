《独家新闻》政府预估显示安倍无法兑现实现财政预算平衡的承诺

据日本财务省测算，即使经济保持3%的强劲年增速，并且进一步采取措施控制社会保障支出，日本2020/21年度将录得6.6万亿日圆的基本预算赤字。

按照更加常见的1.5%增速计算，该赤字将扩大至9.1万亿日圆。据财务省测算，如果不采取措施控制福利支出的自然增长，按照3%的经济增速，日本2020/21年度赤字将为9.1万亿日圆；如果按照1.5%的经济增速估算，赤字将大幅增至14.1万亿日圆。

根据现有政策，安倍政府承诺在2014/15财年前将基本预算赤字减半，并在随后五年内实现财政平衡。日本财务大臣麻生太郎周五在国会开幕时重申了这一目标。