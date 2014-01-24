《独家新闻》政府预估显示安倍无法兑现实现财政预算平衡的承诺

欧洲股市：公司业绩提振欧洲股市，法股触及九年高位
路透伦敦4月26日 - 法国股市周三触及九年高位，受助于奢侈品公司开云集团(Kering)公布强劲业绩后股价急升。泛欧指数徘徊在20个月峰值附近。
据日本财务省测算，即使经济保持3%的强劲年增速，并且进一步采取措施控制社会保障支出，日本2020/21年度将录得6.6万亿日圆的基本预算赤字。
按照更加常见的1.5%增速计算，该赤字将扩大至9.1万亿日圆。据财务省测算，如果不采取措施控制福利支出的自然增长，按照3%的经济增速，日本2020/21年度赤字将为9.1万亿日圆；如果按照1.5%的经济增速估算，赤字将大幅增至14.1万亿日圆。
根据现有政策，安倍政府承诺在2014/15财年前将基本预算赤字减半，并在随后五年内实现财政平衡。日本财务大臣麻生太郎周五在国会开幕时重申了这一目标。
财务省官员未对此预估置评。该内容并未公布。(完) (编译 田建华/朱晓军；审校 艾茂林/李婷仪)
路透伦敦4月26日 - 法国股市周三触及九年高位，受助于奢侈品公司开云集团(Kering)公布强劲业绩后股价急升。泛欧指数徘徊在20个月峰值附近。
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