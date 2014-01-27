重温稿--台湾货币市场：短率年关前高档持坚，下周仍须小心调度

台湾股市：盘中上扬追随周边股市升势，各板块普涨
路透台北4月21日 - 台股周五盘中上扬，追随本地区周边股市涨势， 投资者押注企业财报强劲以及美国税改。 0251GMT，台湾加权指数 涨0.75%报9,705.06点，周四收低0.1 %。 各板块普涨，半导体类指数 涨1.18%，汽车类指数 上 扬0.77%。 在交投热络个股中，台积电 上涨1.34%。 电子股 上涨0.98%，金融保险类股 涨0.61%。(完) (编译 李爽/戴素萍 审校 张涛/孙国玉)
* 年关前资金调度弹性不大，短率于近期高位徘徊
* 料今日提领新钞增多，银行谨慎因应需求
* 下周三央行存单到期量少，调度受考验
记者 高洁如
路透台北1月24日 - 台湾银行间短率周五在上日高位区徘徊。农历年关前资金需求高峰涌现，银行因应客户提领新钞及相关款项支付，多数将余钱预留帐上，拆借弹性不大，令有拆入需求的银行承作在近期短率高位。
银行交易人士表示，因上日提领新钞人数不多，加上今日部分民众将开始提前休假，预料新钞提领金额将大为增加，各银行态度谨慎因应，且本周来与交易对手承作额度几乎都已达到上限，再调度的空间有限，令短率在高档持坚。
〞一直到下周都要很小心，有时候客户就是会有大笔走钱。〞一位大型银行资金调度人士说。
市场交易人士指出，虽然资金需求高峰一般预料落在今日，但下周央行存单到期量分配有所不均，周三到期量仅有31亿台币，又是年关前的最后一个上班日，银行不敢大意，多数将以保守心态调度，预料本提存期的超额准备在最后几个交易日将增加迅速，期末多数银行或将留有正数。
据台湾央行公布的每日通货发行金额显示，23日央行共新增发行203.6亿台币至1.865兆台币，较年初新增发行约2,986亿台币。
依过往经验，央行发行通货将在农历年前达到高峰。2013年通货发行数在2月8日达到纪录高位的1.873兆台币，较当年初增加4,330亿。
银行间隔夜拆款加权平均利率 收报0.387%，与上日收盘价相同；今日区间在0.295-0.420%，上日在0.295-0.410%；一周拆款利率在0.385-0.445%，上日区间在0.380-0.445%。
**短票利率高位不变**
短票市场方面，票券商因今日发票量增大，亦令调度难度增加，市场上仅有少数有余钱的银行能够买票，令短票利率持于当前高位。
一大型票券商交易主管表示，虽然今日调度难度明显增高，但受惠往来银行的协助，仍得以将资金缺口弥平，在今日顺利过度后，由于票券商下周三个交易日的资金缺口已小，预料不致发生调度困难，今年农历年关已算安然度过。
〞下周一起就好很多了，恐怕市场还要担心钱多出来。〞上述交易主管说。
今日跨农历年的短票利率区间在0.61-0.63%，与上日区间相同。
台湾央行今日共发行3,603亿台币存单，相较存单到期金额3,604.4亿台币，存单发行余额减1.4亿。
下周农历年关前三个交易日，央行存单到期总额为5,600.05亿台币，分别为周一3,968.3亿、周二1,600.75亿及周三31亿。
拆款中心 资料显示，周五超额准备为136亿台币，至周日累计超额准备为576亿、加计前期1%的超额准备为1,533亿台币。
**附买回利率区间高位成交略增**
债券市场附买回(RP)利率尚维稳。时序进入农历年前最后交易数日的阶段，投信今日面临赎回卖压，但也不是全面性的，利率成交区间的高位比重稍有增加。
资金调度人士预估，农历年前的资金需求预估到下周一(27日)将会资金最为紧俏的高峰。今日虽有投信被赎回，但是倒也不是全面性的缺钱，证券商若有缺口仍可向银行寻求协助，也有不少银行能够提供行情价的资金，不致于开价太高。
“资金虽然有点紧，但也不至于到找不到钱，就是要稍微寻一下，”一位证券商交易员表示。
他也表示，随着近二日进入年前的资金需求高峰，利率成交高位比重增加，但倒也没有突破区间、再向上走高。
另一位大型证券商交易员则表示，〞有的基金赎回比较大，这二天就是资金流量大一点，还不至于影响调度。〞
下周一(27日)为公债买卖断交易的年前最后一个交易日，29日为年前最后一个上班日，也是货市封关日。
证券商10天期公债的附买回利率主成交区间0.56-0.57%；公司债RP利率主要交投在0.66-0.67%；利率区间大致稳于上日。
主要大型票券商跨农历年两周公债附买回利率成交在0.52-0.53%；短天期公司债附买回利率成交在0.46-0.57%，跨农历年两周公司债附买回利率则成交在0.57-0.58%，成交区间大致不变。
下周仅剩27-29三个交易日。紧缩因素有周三(29日)央债20年期发行，预估金额300亿台币；另下周二(28日)有中国输出入银行30亿台币的金融债发行。(完) (集体采写 高洁如; 审校 黄凯/曾祥进)
路透台北4月21日 - 台股周五盘中上扬，追随本地区周边股市涨势， 投资者押注企业财报强劲以及美国税改。 0251GMT，台湾加权指数 涨0.75%报9,705.06点，周四收低0.1 %。 各板块普涨，半导体类指数 涨1.18%，汽车类指数 上 扬0.77%。 在交投热络个股中，台积电 上涨1.34%。 电子股 上涨0.98%，金融保险类股 涨0.61%。(完) (编译 李爽/戴素萍 审校 张涛/孙国玉)
0318 GMT * 美元指数在亚洲时段小幅上涨，开盘涨0.1%，交投淡静，但海外市场走势震荡 * 隔夜风险胃纳增强后，本地市场走势向好，日本股市日经指数涨0.9%，MSCI明晟亚太地区(除日本)指数涨0.6% * E-迷你标普500指数持平，周末的法国选举将左右海外市场的风险情况 * 动能指标及5、10及20日移动均线冲突，整体呈中性格局 * 纽约波动区间99.40/99.86，为初步支撑位和阻力位 * 图表：http://reut.rs/2pJK2yZ (完) (编译 侯雪苹；审校 张荻)
路透首尔4月21日 - 韩国股市周五早盘升至近三周高位，受外资需求 推动，因朝鲜(北韩)相关风险减弱，其他投资者将关注焦点转向法国总统 大选。 法国将分别于4月23日和5月7日举行总统大选的第一轮和第二轮投票 。 0250GMT，韩国综合股价指数(KOSPI) 上升0.9%至2,168.61点 ，创4月3日来高位。 韩元兑美元 小升0.1%报1,138.7韩元。 富国证券(Bookook Securities)股票分析师Kim Sung-hwan表示，由于基本面强势吸引投资者，韩股正处在上升通道。 “市场人士将密切关注法国总统大选结果，因为像英国退欧和美国总统大选等几个全球性重大市场都与市场预期完全不符，”Kim说。 周五公布的Elabe民意调查显示，法国大选中间派候选人马克龙料在周日的首轮投票中胜出，而极右翼领导人勒庞支持率进一步落后于马克龙。 今日外资势将买超，临近中午时分买超1,489亿韩元(1.30