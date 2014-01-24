马来西亚期市：棕榈油因获利了结操作下跌，但创四周来最大周线涨幅

金属期市：期镍触及10个月低位，因中国需求忧虑加重
SP Angel分析师John Meyer称，预计镍价将因菲律宾镍矿石供应忧虑受到支撑，上月菲律宾政府下令关闭超过一半的矿场，以保护水资源。但他补充道，“市场上的库存仍很多。”
指标4月棕榈油合约 跌0.5%，收报每吨2,590马币(林吉特)。周四合约价格一度涨至2,604马币的1月6日以来最高。
总成交量为25,923口，低于均值的35,000口。
1月大部分时间出口迟缓，引发市场担忧马来西亚棕榈油库存会维持在当前199万吨的高位，并打压市场棕榈油价格。
周六和下周一将公布马来西亚1月1-25日棕榈油出口数据，市场人士将密切关注。
一马来西亚交易员称，“出口必须增加，否则局势更惨淡。人们当前谈论(1月)出口约135万吨，这样的出口水平，库存仍可能不变。”(完)
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泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 杜明霞/田建华; 审校 王洋/李婷仪)
SP Angel分析师John Meyer称，预计镍价将因菲律宾镍矿石供应忧虑受到支撑，上月菲律宾政府下令关闭超过一半的矿场，以保护水资源。但他补充道，“市场上的库存仍很多。”
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路透4月26日 - 波罗的海贸易海运交易所乾散货运价指数周三下跌，尽管海岬型船运价上升，但巴拿马型船和较小型船舶运费下降。