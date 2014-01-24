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亚洲 | 2014年 1月 24日 星期五 18:41 BJT

马来西亚期市：棕榈油因获利了结操作下跌，但创四周来最大周线涨幅

指标4月棕榈油合约 跌0.5%，收报每吨2,590马币(林吉特)。周四合约价格一度涨至2,604马币的1月6日以来最高。

总成交量为25,923口，低于均值的35,000口。

1月大部分时间出口迟缓，引发市场担忧马来西亚棕榈油库存会维持在当前199万吨的高位，并打压市场棕榈油价格。

周六和下周一将公布马来西亚1月1-25日棕榈油出口数据，市场人士将密切关注。

一马来西亚交易员称，“出口必须增加，否则局势更惨淡。人们当前谈论(1月)出口约135万吨，这样的出口水平，库存仍可能不变。”(完)

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橡胶市场报导 马来西亚棕榈油

上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>

日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>

新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>

泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 杜明霞/田建华; 审校 王洋/李婷仪)
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