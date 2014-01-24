东南亚股市：涨跌互见，中国数据疑虑构成压力

金属期市：期镍触及10个月低位，因中国需求忧虑加重
SP Angel分析师John Meyer称，预计镍价将因菲律宾镍矿石供应忧虑受到支撑，上月菲律宾政府下令关闭超过一半的矿场，以保护水资源。但他补充道，“市场上的库存仍很多。”
涨跌 当日 今年以来 2013年
最新报价 点数 涨跌% 涨跌% 收市价
汤森路透东南亚指数 383.47 -1.94 -0.50 -1.26 388.37
新加坡 3075.99 -24.25 -0.78 -2.89 3167.43
马来西亚 1802.57 -5.74 -0.32 -3.45 1866.96
泰国 1314.63 6.29 +0.48 +1.23 1298.71
印尼 4437.34 -58.70 -1.31 +3.82 4274.18
菲律宾 6191.50 21.45 +0.35 +5.12 5889.83
越南 560.19 6.64 +1.20 +11.01 504.63
(完)
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法股CAC-40指数 (编译 李婷仪 审校 蔡美珍)
SP Angel分析师John Meyer称，预计镍价将因菲律宾镍矿石供应忧虑受到支撑，上月菲律宾政府下令关闭超过一半的矿场，以保护水资源。但他补充道，“市场上的库存仍很多。”
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路透4月26日 - 波罗的海贸易海运交易所乾散货运价指数周三下跌，尽管海岬型船运价上升，但巴拿马型船和较小型船舶运费下降。