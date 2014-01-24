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亚洲 | 2014年 1月 24日 星期五 19:33 BJT

东南亚股市：涨跌互见，中国数据疑虑构成压力

涨跌 当日 今年以来 2013年

最新报价 点数 涨跌% 涨跌% 收市价

汤森路透东南亚指数 383.47 -1.94 -0.50 -1.26 388.37

新加坡 3075.99 -24.25 -0.78 -2.89 3167.43

马来西亚 1802.57 -5.74 -0.32 -3.45 1866.96

泰国 1314.63 6.29 +0.48 +1.23 1298.71

印尼 4437.34 -58.70 -1.31 +3.82 4274.18

菲律宾 6191.50 21.45 +0.35 +5.12 5889.83

越南 560.19 6.64 +1.20 +11.01 504.63

(完)

美国股市 标准普尔主要分类指数

美股盘前/盘后 美股一周展望

Nasdaq最活跃个股 纽约证交所最活跃个股

Nasdaq涨幅居前个股 纽约证交所涨幅居前个股

Nasdaq跌幅居前个股 纽约证交所跌幅居前个股

美股业绩公布日程 中港台企业ADR报价一览表

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法股CAC-40指数 (编译 李婷仪 审校 蔡美珍)
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