离岸人民币：南方东英将推出全球首支RQFII国债ETF产品

路透香港1月24日 - 中国南方东英资产管理公司周五表示，将推出全球首个RQFII（人民币合格境外机构投资者）国债ETF产品——南方东英中国五年期国债ETF，该产品已获香港证监会批准，拟定新春后于香港交易所上市交易。这支产品为香港及海外投资者又扩宽了投资中国市场的一条渠道。

南方东英发布新闻稿指出，该支产品首次通过ETF形式将中国在岸国债在香港上市，且支持人民币、港币双柜台交易模式，让投资者能享受到高于离岸中国国债收益率且便捷的香港交易所实时买卖体验。

该支ETF产品采取季度配息方式，挂钩中债五年期国债指数，并将复制指数优选成份券表现。截至2014年1月17日，中债五年期国债指数的到期收益率为4.53%。

截至去年底，中国5年期在岸国债收益率为4.48%，远高于同期发行之5年期离岸国债2.97%，及日、德、美三国同年期国债最高基准收益率1.78%的水平。