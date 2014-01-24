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货币新闻 | 2014年 1月 24日 星期五 19:55 BJT

欧洲汇市：日圆和瑞郎大涨，新兴市场和全球股市抛压中投资者寻求避险

路透伦敦1月24日 - 避险货币日圆和瑞郎周五上涨，因投资者寻求躲开新兴市场以及全球股市的卖压。

美元兑日圆、欧元兑日圆 跌幅均超过1%，美元兑日圆下挫1.2%至一个半月低点102.06日圆，欧元跌至139.85日圆，为2013年12月初以来最低。

欧元兑瑞郎 跌至近一个月低点1.2227瑞郎。美元兑瑞郎亦下跌0.6%，报0.8920瑞郎，稍早曾触及三周低位。(完)

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