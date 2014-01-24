欧洲汇市：日圆和瑞郎大涨，新兴市场和全球股市抛压中投资者寻求避险

欧洲股市：公司业绩提振欧洲股市，法股触及九年高位
路透伦敦4月26日 - 法国股市周三触及九年高位，受助于奢侈品公司开云集团(Kering)公布强劲业绩后股价急升。泛欧指数徘徊在20个月峰值附近。
路透伦敦1月24日 - 避险货币日圆和瑞郎周五上涨，因投资者寻求躲开新兴市场以及全球股市的卖压。
美元兑日圆、欧元兑日圆 跌幅均超过1%，美元兑日圆下挫1.2%至一个半月低点102.06日圆，欧元跌至139.85日圆，为2013年12月初以来最低。
欧元兑瑞郎 跌至近一个月低点1.2227瑞郎。美元兑瑞郎亦下跌0.6%，报0.8920瑞郎，稍早曾触及三周低位。(完)
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路透伦敦4月26日 - 法国股市周三触及九年高位，受助于奢侈品公司开云集团(Kering)公布强劲业绩后股价急升。泛欧指数徘徊在20个月峰值附近。
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SP Angel分析师John Meyer称，预计镍价将因菲律宾镍矿石供应忧虑受到支撑，上月菲律宾政府下令关闭超过一半的矿场，以保护水资源。但他补充道，“市场上的库存仍很多。”