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货币新闻 | 2014年 1月 24日 星期五 20:40 BJT

达沃斯论坛：英国央行总裁卡尼强调英国没有升息的急迫性

卡尼表示，他认为生产力成长将会加速，因经济复苏动能日趋强劲，且银行系统恢复元气。

“无论如何，在生产力能够真正上升之前，看起来复苏将需要持续一段时间。”他说。

卡尼还表示，当前通胀压力仍然较低。

卡尼利用言词来强调英国货币政策将在一段时间内支撑经济，即使是当利率开始上涨时。

“这些持久存在的不利情况表明，即使在中期，利率水平也需要保持在低位。为维持低失业率及物价稳定所需的利率水平，将比危机前还要低一些。”(完) (编译 洪曦/蔡美珍; 审校 李婷仪)
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