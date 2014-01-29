重发-更新版1-达沃斯论坛：英国央行总裁卡尼强调英国没有升息的急迫性

标题新闻：韩国央行标售91天期货币稳定债券(MSB)，平均得标利率为1.34%(前次亦为1.34%)
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(新增细节) 路透瑞士达沃斯1月24日 - 英国央行总裁卡尼试图平息有关加息可能早于央行暗示时间的市场臆测。英国央行首度尝试引导市场，却因国内经济复苏的脚步赶上。
卡尼在周五的演讲中强调，英国经济还没有强到足以脱离刺激政策的程度。
“由家庭支出推动经济成长率在数季时间高于趋势水准，这是个好开端，但并不足够，” 卡尼在达沃斯世界经济论坛的间歇对企业高管说。
在阐述英国央行将如何引导市场的问题上，卡尼和其他决策者面临压力。此前英国央行首次尝试针对利率前景实行“前瞻性指引”，但由于国内失业率迅速下降而很快失去作用。
在这篇演说中，卡尼承认失业率跌至央行7%门槛的时间，“大大早于我们的预期。”
但他表示，有迹象显示，符合稳定通胀率的失业率水准，“多少低于”英国央行8月时的想法。
“这透露出，即使失业率目前下滑速度快过预期，经济复苏仍有一段改进空间，才会达到适合考虑撤离紧急货币政策状态，”卡尼称。
卡尼表示，英国央行下个月将展开“如何使指引随着环境变化演进”的过程。
“货币政策委员会将考量一系列修改指引的选项，正视我们从经济整体供给行为所学到的教训，以及通胀展望更加温和的情况，”他称。
卡尼表示，他认为生产力成长将会加速，因经济复苏动能日趋强劲，且银行系统恢复元气。
“无论如何，在生产力能够真正上升之前，看起来复苏将需要持续一段时间。”他说。
卡尼还表示，当前通胀压力仍然较低。
卡尼利用言词来强调英国货币政策将在一段时间内支撑经济，即使是当利率开始上涨时。
“这些持久存在的不利情况表明，即使在中期，利率水平也需要保持在低位。为维持低失业率及物价稳定所需的利率水平，将比危机前还要低一些。”(完) (编译 洪曦/蔡美珍; 审校 李婷仪)
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路透上海4月24日 - 中国央行周一仅进行少量逆回购操作，银行间市场早盘隔夜资金供 给收敛，流动性紧势有增无减，不少融资方上午轧平头寸存在困难。不过14天等更长期限供 给尚可，显示目前市场总量问题不大，只是双方在期限选择和价格上需要进一步博弈。 另外，银行间市场新增了质押式回购匿名点击交易系统(X-Repo系统)盘前交易机制，交 易员认为，这将优化回购开盘价形成机制，利好日趋活跃的匿名交易。不过主要还属于技术 层面因素，基本不会影响市场走向。 上海一银行交易员称，早盘“融出的比较有限，还是紧。不过也不是完全借不到，就是 量少，得一点一点凑。” 央行公开市场稍早进行了300亿元人民币的逆回购操作，七天、14天和28天各100亿，利 率持平。据此计算，单日将净投放300亿元。 上海一券商交易员则表示，因不存在银行类机构的回购价格上限限制，目前非银机构借 钱难度不大，只是价格略高。 全国银行间同业拆借中心上周五稍晚发布通知称，为促进质押式回购市场价格发现，优 化回购开盘价形成机制，于4月22日(
路透上海4月24日 - 中国银行间债市周一期现货开盘均走弱，利率互换(IRS)亦小幅上行，10年国开债活跃券成交收益率逼近4.30%整数位。周末一行三会继续强调防风险，监管政策近期接连出台；交易员认为，受此影响债市悲观情绪暂难现改善。