重发-更新版1-达沃斯论坛：英国央行总裁卡尼强调英国没有升息的急迫性

(因技术原因重发)

(新增细节) 路透瑞士达沃斯1月24日 - 英国央行总裁卡尼试图平息有关加息可能早于央行暗示时间的市场臆测。英国央行首度尝试引导市场，却因国内经济复苏的脚步赶上。

卡尼在周五的演讲中强调，英国经济还没有强到足以脱离刺激政策的程度。

“由家庭支出推动经济成长率在数季时间高于趋势水准，这是个好开端，但并不足够，” 卡尼在达沃斯世界经济论坛的间歇对企业高管说。

在阐述英国央行将如何引导市场的问题上，卡尼和其他决策者面临压力。此前英国央行首次尝试针对利率前景实行“前瞻性指引”，但由于国内失业率迅速下降而很快失去作用。

在这篇演说中，卡尼承认失业率跌至央行7%门槛的时间，“大大早于我们的预期。”

但他表示，有迹象显示，符合稳定通胀率的失业率水准，“多少低于”英国央行8月时的想法。

“这透露出，即使失业率目前下滑速度快过预期，经济复苏仍有一段改进空间，才会达到适合考虑撤离紧急货币政策状态，”卡尼称。

卡尼表示，英国央行下个月将展开“如何使指引随着环境变化演进”的过程。

“货币政策委员会将考量一系列修改指引的选项，正视我们从经济整体供给行为所学到的教训，以及通胀展望更加温和的情况，”他称。

卡尼表示，他认为生产力成长将会加速，因经济复苏动能日趋强劲，且银行系统恢复元气。

“无论如何，在生产力能够真正上升之前，看起来复苏将需要持续一段时间。”他说。

卡尼还表示，当前通胀压力仍然较低。

卡尼利用言词来强调英国货币政策将在一段时间内支撑经济，即使是当利率开始上涨时。