国际油市：亚洲燃料油2月黏度价差本周收窄45%至三周低点

路透新加坡1月24日 - 亚洲燃料油2月黏度价差周五大幅收窄至三周低位，本周下滑45%，交易员说，虽然市场应该会因2月抵达的套利供应较少而续有支撑，但180-cst船货现货交易沉闷。

汤森路透数据显示，2月180-cst和380-cst互换价差收窄至每吨2.38美元。

“眼下没有现货交易来支撑180-cst品级，这是其走弱的最主要原因。”新加坡一位交易商说。

路透数据显示，180-cst较新加坡报价的现货升水下滑0.50美元至每吨3美元。

CCMA向兴隆出售2万吨380-cst燃料油，2月8-12日交付，每吨价格610美元。(完)

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