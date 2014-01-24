国际油市：亚洲柴油裂解价差涨至三个交易日高点，但市场供给充沛

路透新加坡1月24日 - 亚洲柴油裂解价差周五处于三个交易日高位每桶18.15美元，反映出美国馏分油库存在伴随寒潮下跌后，西方市场走强。

截至1月17日当周，馏分油库存下降320万桶，至1.21亿桶。路透受访分析师预计为减少90万桶。

不过交易商再度强调，该价差并未反应出充足的供给仍在困扰亚洲。低硫10ppm柴油升水已经下降，而指标500ppm的柴油裂解价差一直在走阔。

500ppm柴油裂解价差每桶贴水从1月20日的0.10美元走阔至0.30美元。约三个月前，500ppm柴油裂解价差升水1.05美元。

“供给仍然处于过剩。”新加坡一交易商表示。

航煤市场方面，中国航油寻求3月从北亚或南亚运出的90万桶航煤。该公司亦在寻求最高10.7万吨的航煤，运期亦在3月，不过将运往黄埔交付。

Sietco向BP售出15万桶10ppm的柴油，船期为2月13-17日，每桶升水0.80美元。

相比之下，Sietco从BP买入15万桶500ppm柴油，船期同样在2月13-17日，不过价格为每桶121.70美元。(完)

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