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货币新闻 | 2014年 1月 24日 星期五 21:20 BJT

美股业绩：宝洁第二季获利下跌，营收小幅上涨

路透1月24日 - 全球最大家用品制造商宝洁(宝硷,P&G) 周五公布季度获利下跌，因汇率波动和毛利率走低。

宝洁维持2014年营收成长预估不变。

该公司会计年度第二季获利在34.3亿美元，或每股1.18美元，上年同期为40.6亿美元，或每股1.39美元。扣除重组费用的核心每股盈余(EPS)下跌1%，至1.21美元。

第二季营收上涨0.5%，至222.8亿美元，根据汤森路透I/B/E/S此与华尔街预估一致。自体业务营收则增长3%。(完) (编译 洪曦; 审校 李婷仪)
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