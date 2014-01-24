美股业绩：宝洁第二季获利下跌，营收小幅上涨

欧洲股市：公司业绩提振欧洲股市，法股触及九年高位
路透伦敦4月26日 - 法国股市周三触及九年高位，受助于奢侈品公司开云集团(Kering)公布强劲业绩后股价急升。泛欧指数徘徊在20个月峰值附近。
路透1月24日 - 全球最大家用品制造商宝洁(宝硷,P&G) 周五公布季度获利下跌，因汇率波动和毛利率走低。
宝洁维持2014年营收成长预估不变。
该公司会计年度第二季获利在34.3亿美元，或每股1.18美元，上年同期为40.6亿美元，或每股1.39美元。扣除重组费用的核心每股盈余(EPS)下跌1%，至1.21美元。
第二季营收上涨0.5%，至222.8亿美元，根据汤森路透I/B/E/S此与华尔街预估一致。自体业务营收则增长3%。(完) (编译 洪曦; 审校 李婷仪)
路透伦敦4月26日 - 法国股市周三触及九年高位，受助于奢侈品公司开云集团(Kering)公布强劲业绩后股价急升。泛欧指数徘徊在20个月峰值附近。
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SP Angel分析师John Meyer称，预计镍价将因菲律宾镍矿石供应忧虑受到支撑，上月菲律宾政府下令关闭超过一半的矿场，以保护水资源。但他补充道，“市场上的库存仍很多。”