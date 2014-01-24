国际油市：亚洲石脑油裂解价差下滑，但需求强劲后市仍有机会反弹

路透新加坡1月24日 - 亚洲石脑油裂解价差周五由两周高位下滑，跌至两个交易日低点每吨150.95美元，因亚洲最大石脑油买主台湾台塑石化上日已锁定船货。

但市场尚有机会迅速反弹，因北亚需求仍强。此外，受到美国需求影响，缺少便宜的液化石油气(LPG)可供应亚洲作为替代原料，这亦将迫使亚洲石化厂商主要依赖石脑油。

(印度Oil & Natural Gas Corp (ONGC)取消出售一批3.5万吨的2月船货。这可能会加剧石脑油供给紧俏情况，尽管2月预料至少有140万吨西方石脑油会抵达亚洲。

约80万吨初步预定多数在3月上半月抵达。

“如果算进1-2月因为西方国家恶劣气候而延误的船货，2月抵达的总量估计约在170万吨，”新加坡一交易商称。

石脑油交易连续第七个交易日无成交，但有两笔汽油交易。

雪佛龙向Sietco卖出一批95辛烷值汽油，2月15-19日装运，每桶118.50美元。

维多向摩科瑞出售一批92辛烷值汽油，2月13-17日装运，每桶升水0.40美元。(完)

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