《全球市场》新兴市场跌势蔓延至欧美市场

金属期市：期镍触及10个月低位，因中国需求忧虑加重
SP Angel分析师John Meyer称，预计镍价将因菲律宾镍矿石供应忧虑受到支撑，上月菲律宾政府下令关闭超过一半的矿场，以保护水资源。但他补充道，“市场上的库存仍很多。”
欧洲股市追随亚股走低。西班牙股市 跌幅接近3%，表现不及欧洲其他股市。
阿根廷决定放宽外汇管控，上日阿根廷披索 遭遇该国2002年金融危机以来的最大单日跌幅。
MSCI明晟新兴市场股指下跌1.2%，当周跌幅达到4.7%，为11月初以来最大。MSCI明晟全球股指 跌0.5%，本周跌幅可能达到0.8%，为12月中旬以来最差。
美元指数 小幅下跌，周四时曾下滑0.9%，为三个月来最差单日表现。(完) (编译 李婷仪/洪曦; 审校 蔡美珍)
SP Angel分析师John Meyer称，预计镍价将因菲律宾镍矿石供应忧虑受到支撑，上月菲律宾政府下令关闭超过一半的矿场，以保护水资源。但他补充道，“市场上的库存仍很多。”
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路透4月26日 - 波罗的海贸易海运交易所乾散货运价指数周三下跌，尽管海岬型船运价上升，但巴拿马型船和较小型船舶运费下降。