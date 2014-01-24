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亚洲 | 2014年 1月 24日 星期五 21:12 BJT

《全球市场》新兴市场跌势蔓延至欧美市场

欧洲股市追随亚股走低。西班牙股市 跌幅接近3%，表现不及欧洲其他股市。

阿根廷决定放宽外汇管控，上日阿根廷披索 遭遇该国2002年金融危机以来的最大单日跌幅。

MSCI明晟新兴市场股指下跌1.2%，当周跌幅达到4.7%，为11月初以来最大。MSCI明晟全球股指 跌0.5%，本周跌幅可能达到0.8%，为12月中旬以来最差。

美元指数 小幅下跌，周四时曾下滑0.9%，为三个月来最差单日表现。(完) (编译 李婷仪/洪曦; 审校 蔡美珍)
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