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货币新闻 | 2014年 1月 24日 星期五 22:01 BJT

美国债市：10年期公债收益率升至2.75%上方，市场涌现避险情绪

路透纽约1月24日 - 美国10年期公债收益率 周五升至2.75%上方，稍早跌至接近两个月低点。市场涌现避险买盘，因担心中国信贷情况吃紧和阿根廷货币危机隐然浮现。(完)

美国公债发行日程表 全球主要国家发债预告

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美国指标公债报价 欧元区指标公债报价 (编译 洪曦; 审校 李婷仪)
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