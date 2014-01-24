美国债市：10年期公债收益率升至2.75%上方，市场涌现避险情绪

欧洲股市：公司业绩提振欧洲股市，法股触及九年高位
路透伦敦4月26日 - 法国股市周三触及九年高位，受助于奢侈品公司开云集团(Kering)公布强劲业绩后股价急升。泛欧指数徘徊在20个月峰值附近。
路透纽约1月24日 - 美国10年期公债收益率 周五升至2.75%上方，稍早跌至接近两个月低点。市场涌现避险买盘，因担心中国信贷情况吃紧和阿根廷货币危机隐然浮现。(完)
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美国指标公债报价 欧元区指标公债报价 (编译 洪曦; 审校 李婷仪)
路透伦敦4月26日 - 法国股市周三触及九年高位，受助于奢侈品公司开云集团(Kering)公布强劲业绩后股价急升。泛欧指数徘徊在20个月峰值附近。
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SP Angel分析师John Meyer称，预计镍价将因菲律宾镍矿石供应忧虑受到支撑，上月菲律宾政府下令关闭超过一半的矿场，以保护水资源。但他补充道，“市场上的库存仍很多。”